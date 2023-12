Techlusive Summit & Awards Season 4 की रही धूम, केन्द्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह समेत टेक जगत के दिग्गज ने की शिरकत

Zee Media की डिजिटल विंग IDPL ने शुक्रवार 15 दिसंबर, 2023 को Techlusive Summit & Awards Season 4 का आयोजन किया। इस मेगा इवेंट की टेक जगत में धूम रही है। इसमें केन्द्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह समेत टेक जगत के दिग्गजों ने शिरकत की। टेकलूसिव समिट एंड अवॉर्ड्स में इस साल लॉन्च हुए बेस्ट स्मार्टफोन, टैबलेट्स, स्मार्टवॉच, टीवी, लैपटॉप आदि को विभिन्न कैटेगरी में अवॉर्ड दिया गया। साथ ही, AI: Threats and Opportunities और Is Web 3.0 worth the hype: The Road Ahead? जैसे मुद्दों पर पैनल डिस्कशन भी किया गया।

केन्द्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह रहे चीफ गेस्ट

Techlusive Summit & Awards Season 4 में चीफ गेस्ट के तौर पर केन्द्रीय साइंड एंड टेक्नोलॉजी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), राज्य मंत्री PMO,PP/DOPT, एटमिक एनर्जी, स्पेस, जितेन्द्र सिंह, मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। उन्होंने लगातार बदल रहे टेक्नोलॉजी और भविष्य में इसके महत्व पर बात की। इस इवेंट में की-नोट स्पीकर के तौर पर डेटालीड्स के फाउंडर और सीईओ सैयद शामिल हुए।

इस साल AI काफी चर्चा में रहा है। इस समिट में AI: Threats and Opportunities और Is Web 3.0 worth the hype: The Road Ahead? मुद्दे पर पैनल डिस्कशन किया गया। पहले पैनल डिस्कशन AI: Threats and Opportunities के पैनलिस्ट डॉ. सुबी चतुर्वेदी (InMobi की ग्लोबल SVP और चीफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड पब्लिक पॉलिसी ऑफिसर), कार्तिक शर्मा (DcodeAI के को-फाउंडर) और हिमांशु गोएल (FUTR Studios के को-फाउंडर और COO) रहे।

वहीं, दूसरे पैनल डिस्कशन Is Web 3.0 worth the hype: The Road Ahead? के पैनलिस्ट साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट पवन दुग्गल, प्रोफेसर रिहान खान सूरी (डायरेक्टर, सेंटर फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, JMI सेंट्रल यूनिवर्सिटी), अवनीत सिंह मारवाह (डायरेक्टर एंड CEO, SPPL) और काजिम रिजवी (फाउंडिग डायरेक्टर, द डायलोग) थे।

Techlusive Summit & Awards Season 4 में जिन कैटेगरी में अवॉर्ड्स दिए गए उनके लिए 4 लोगों की जूरी पैनल थी। जूरी में शामिल सदस्यों का टेक इंडस्ट्री में लंबा अनुभव रहा है। इसमें जूरी के तौर पर सीनियर टेक ब्लॉगर अभिषेक भटनागर, काउंटरपॉइंट रिसर्च के सीनियर एनालिस्ट अंकित मल्होत्रा, टेक आर्क के चीफ एनालिस्ट और फाउंडर, फैजल कबूसा और इंडस्ट्री एनालिस्ट और सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर योगेश बरार शामिल हैं।

इन कैटेगरी के लिए दिए गए अवॉर्ड

– Budget smartphone of the year

– Camera smartphone of the year

– Gaming smartphone of the year

– Flagship smartphone of the year

– Best innovation in smartphones

– Most promising smartphone brand of the year

– Tablet of the year

– Smartwatch of the year

– TWS of the year

– Smart TV of the year (Mass Market)

– Most promising smart TV brand of the year

– Budget laptop of the year

– Premium laptop of the year

– Gaming laptop of the year

– Most popular laptop brand of the year