Sony WH-1000XM6 का नया Sand Pink वेरिएंट भारत में लॉन्च, कीमत बस इतनी

Sony ने अपने फेमस WH-1000XM6 वायरलेस नॉइज कैंसिलिंग हेडफोन का नया Sand Pink कलर भारत में पेश कर दिया है। इससे पहले यह हेडफोन Black, Platinum Silver और Midnight Blue कलर्स में उपलब्ध था। कंपनी के अनुसार यह हेडफोन अब भी Sony के प्रीमियम ओवर-ईयर कैटेगरी में शामिल है और इसमें 30mm डायनामिक ड्राइवर, एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन, हाई-रेजोल्यूशन ऑडियो सपोर्ट और 40 घंटे तक बैटरी लाइफ जैसी शानदार सुविधाएं हैं। Sand Pink वेरिएंट अब भारत में बाकी तीन कलर्स के साथ खरीदने के लिए उपलब्ध है। और पढें: Sony WH-1000XM6 हेडफोन भारत में हुए लॉन्च, सिंगल चार्ज पर चलेंगे 40 घंटे, जानें खूबियां

कितनी होगी कीमत

Sony WH-1000XM6 Sand Pink की कीमत भारत में 39,990 रुपये रखी गई है। यह वही कीमत है जिस पर यह हेडफोन सबसे पहले सितंबर 2025 में लॉन्च हुआ था। नए कलर्स वेरिएंट को Sony के कुछ चुनिंदा Sony Centre Stores, Croma, Reliance Outlets, ShopatSC.com और Amazon पर खरीदा जा सकता है। और पढें: Best Headphones under 1500: घर में DJ वाला मजा देंगे ये हेडफोन्स, 1500 से भी कम में खरीदने का मौका

खास फीचर्स

Sony WH-1000XM6 में क्लोज्ड-बैक ओवर-ईयर डिजाइन है और 30mm डायनामिक ड्राइवर नेओडिमियम मैग्नेट्स के साथ आता है। यह LDAC के जरिए हाई-रेजोल्यूशन वायरलेस ऑडियो सपोर्ट करता है और DSEE Extreme टेक्नोलॉजी से कमप्रेस्ड ट्रैक्स को बेहतर क्वालिटी में बदलता है। हेडफोन Sony के HD Noise Cancelling Processor QN3 के साथ आता है, जो 12 माइक्रोफोन्स की मदद से रियल-टाइम में आवाज के अनुसार नॉइज कंट्रोल करता है। इसके अलावा इसमें Adaptive NC Optimiser, Ambient Sound Mode, Auto Ambient Sound और Quick Attention मोड जैसी सुविधाएं शामिल हैं।

कनेक्टिविटी और बैटरी लाइफ

Sony WH-1000XM6 में 360 Reality Audio Upmix, मल्टीपॉइंट ब्लूटूथ पेयरिंग और MEMS माइक्रोफोन के जरिए क्लियर कॉल क्वालिटी जैसी खासियतें हैं। कनेक्टिविटी के लिए इसमें Bluetooth 5.3 और SBC, AAC, LDAC, LC3 ऑडियो कोडेक्स का सपोर्ट है। साथ ही वायर वाला कनेक्शन भी 3.5mm स्टीरियो मिनी जैक से किया जा सकता है। हेडफोन की बैटरी नॉइज कैंसिलेशन ऑन होने पर 30 घंटे और ऑफ होने पर 40 घंटे तक चलती है। USB Type-C से फुल चार्ज में लगभग 3.5 घंटे का समय लगता है। हेडफोन का वजन लगभग 254 ग्राम है और यह कैरींग केस, USB Type-C केबल, कनेक्शन केबल, रेफरेंस गाइड और वारंटी कार्ड के साथ आता है।