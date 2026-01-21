comscore
कंटेंट क्रिएटर के लिए खुशखबरी, Sony का नया VENICE Extension System Mini लॉन्च, मिलेगा ये फायदा

Sony India ने पेश किया VENICE Extension System Mini (CBK-3621XS), जो VENICE 2 डिजिटल सिनेमा कैमरे के लिए बनाया गया है। यह छोटा लेकिन पावरफुल एक्सटेंशन सिस्टम हैंडहेल्ड और एक्शन शूट्स के लिए परफेक्ट है। आइए जानते हैं...

Published By: Ashutosh Ojha | Published: Jan 21, 2026, 12:35 PM (IST)

Sony VENICE Extension System Mini

photo icon Sony VENICE Extension System Mini

Sony India ने अपने प्रीमियम CineAlta कैमरा पोर्टफोलियो में एक नया गैजेट पेश किया है VENICE Extension System Mini (CBK-3621XS)। यह डिवाइस विशेष रूप से VENICE 2 डिजिटल सिनेमा कैमरा के लिए बनाया गया है अगर आप फिल्ममेकर या कंटेंट क्रिएटर हैं, तो यह छोटा लेकिन पावरफुल एक्सटेंशन सिस्टम आपकी क्रिएटिविटी के लिए बेस्ट है। इस नए Mini वर्जन की सबसे खास बात यह है कि इसमें VENICE 2 का 8K सेंसर डाला गया है लेकिन कैमरे का आकार लगभग 70% छोटा हो गया है, जिससे इसे हैंडहेल्ड या एक्शन शूट्स में आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है।

डिजाइन में क्या खास है

VENICE Extension System Mini का डिजाइन बेहद कॉम्पैक्ट और मजबूत है। इसका स्मार्टफोन जैसा आकार आपको कैमरे को हैंडहेल्ड पकड़ने, छोटे स्पॉट में फिट करने और शूटिंग के दौरान फ्री मूवमेंट देने की सुविधा देता है। Sony ने इमेज क्वालिटी पर कोई समझौता नहीं किया है। Mini सिस्टम में कस्टम ND (Neutral Density) कार्ट्रिज सिस्टम दिया गया है, जिसमें 9 ग्लास ND फिल्टर्स हैं। इसके अलावा एक क्लियर फिल्टर भी है जो VENICE 2 के लिए खासतौर पर बनाया गया है। इसका मतलब है कि आप एक्सपोजर पर पूरा कंट्रोल रख सकते हैं, बिना कैमरा सेटअप को भारी या मुश्किल बनाए।

सिनेमा शूटिंग और रिगिंग अब आसान

CBK-3621XS Mini का सेटअप और रिगिंग पहले से काफी आसान हो गया है। Mini को VENICE 2 से जोड़ने वाला केबल पतला, फ्लेक्सिबल और डिटैचेबल है, जिससे मुश्किल शॉट्स सेटअप करना आसान हो गया है। इसके अलावा इस नए Mini में ज्यादा माउंटिंग पॉइंट्स दिए गए हैं, जिससे एक्सेसरीज लगाने और कैमरे को अलग-अलग प्रोजेक्ट्स के लिए एडजस्ट करना बहुत आसान हो गया है। इसका मतलब है कि फिल्ममेकर अब तेजी से और आसानी से अपनी क्रिएटिविटी के अनुसार कैमरा सेटअप कर सकते हैं।

इसकी सबसे बड़ी खासियत

VENICE Extension System Mini की सबसे बड़ी खासियत है स्टीरियोस्कोपिक इमेजिंग सपोर्ट। आप दो Mini कैमरों को लगभग 64mm की इंटर-एक्सियल दूरी पर एक साथ माउंट कर सकते हैं, जो आपकी आंखों के बीच की दूरी के समान है। यह VR, स्पैटियल कंटेंट और VFX प्लेट्स के लिए काफी जरूरी है। हालांकि यह कॉम्पैक्ट है, आप कई कैमरों का इस्तेमाल कर इमर्सिव और मल्टी-कैमरा स्टोरीटेलिंग भी कर सकते हैं। VENICE कैमरे पहले से ही Top Gun: Maverick, Avatar: The Way of Water और Formula 1 जैसी बड़ी फिल्में बनाने के लिए फेमस हैं। यह नया Mini सिस्टम इसी लेगेसी को आगे बढ़ाता है और क्रिएटर्स को उन जगहों पर शूट करने की सुविधा देता है जहां पहले संभव नहीं था।