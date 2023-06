Sony Bravia X90L टीवी सीरीज भारत में लॉन्च हो गई है। यह कंपनी की हाई-रेंज टीवी सीरीज है, जिसमें कंपनी ने 55 इंच, 65 इंच र 75 इंच स्क्रीन साइज वेरिएंट लॉन्च किए हैं। यह सीरीज Sony Bravia X90K रेंज की सक्सेसर है, जिसे पिछले साल जून 2022 में लॉन्च किया गया था। नए टीवी मॉडल्स के फीचर्स की बात करें, तो सभी वेरिएंट्स Ultra-HD स्क्रीन के साथ आते हैं, जिसमें हाई डायनमिक कॉन्टेंट रेंज के साथ-साथ Dolby Vision का सपोर्ट मिलता है। इसके अलावा, यह X-Protection PRO टेक्नोलॉजी के साथ आते हैं जो कि टीवी को डस्ट और ह्यूमिडिटी रसिस्टेंट बनाती है। आइए जानते हैं इनकी कीमत, उपलब्धता और फीचर्स से जुड़ी सभी डिटेल्स।

कंपनी ने Sony Bravia XR X90L सीरीज में 3 वेरिएंट्स लॉन्च किए हैं। 55-inch XR-55X90L वेरिएंट की कीमत 1,39,990 रुपये है। इसका एक 65 inch XR-65X90L वेरिएंट भी आता है, जिसकी कीमत 1,79,990 रुपये है। 75-inch XR-75X90L वेरिएंट की कीमत फिलहाल रिवील नहीं की गई है। बाकी के दो वेरिएंट्स की सेल आज 26 जून से Sony Center स्टोर्स पर शुरू हो चुकी है।

#MadeToEntertain, the new Sony #BRAVIA XR LED X90L #TV is designed to deliver stunning #visuals & rich #sound.

Great for #sports, with bright, vivid scenes and perfect for PlayStation®️5. This is a complete package you have been waiting for.

Shop Now: https://t.co/U2voEp4q4C pic.twitter.com/8C0USr8EMS

— Sony India (@sony_india) June 26, 2023