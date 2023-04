Samsung Galaxy Watch 6 Pro की डिजाइन लीक, फिर से आएगा पुराना फीचर

Samsung Galaxy Watch 6 Series को आने वाले कुछ महीनों में पेश किया जाएगा। इस सीरीज में दक्षिण कोरियाई कंपनी दो स्मार्टवॉच Watch 6 Pro और Watch 6 को पेश करेगी। सैमसंग के ये दोनों प्रीमियम स्मार्टवॉच पिछले साल आई Watch 5 Series का अपग्रेड वर्जन होगी। इस सीरीज में नया Exynos W980 प्रोसेसर मिल सकता है, जो वॉच की परफॉर्मेंस को बेहतर बनाएगा। इसके अलावा अपकमिंग वॉच सीरीज में बेहतर डिजाइन एलिमेंट का इस्तेमाल किया जा सकता है। Also Read - 6000mAh बैटरी के साथ भारत आया Samsung Galaxy M14 5G, तस्वीरों में देखें First Look

रोटेटिंग बेजल्स की वापसी

Samsung के इस अपकमिंग प्रीमियम स्मार्टवॉच सीरीज के बारे में टिप्स्टर IceUniverse ने जानकारी शेयर की है। इस स्मार्टवॉच का डिजाइन लीक हुआ है, जो पिछले साल आए स्मार्टवॉच से मिलता-जुलता है। रिपोर्ट के मुताबिक, इसमें एक बार फिर से रोटेटिंग बेजल मिलेगा, जिसके जरिए स्मार्टवॉच की फंक्शन्स को एक्सेस किया जा सकेगा।

दक्षिण कोरियाई कंपनी ने पिछले साल लॉन्च हुए Galaxy Watch 5 सीरीज में से इस रोटेटिंग बेजल्स को हटा दिया था, जिसकी वजह से यूजर्स काफी निराश हुए थे। सैमसंग अपकमिंग सीरीज में इस रोटेटिंग बेजल को एक बार फिर से वापस लाने जा रहा है। हालांकि, इस बार कंपनी इसमें पहले के मुकाबले पतला रोटेटिंग बेजल लगाएगी।

प्रोसेसर होगा अपग्रेड

Galaxy Watch 6 Series के प्रोसेसर को भी अपग्रेड किया जाएगा। पिछले साल लॉन्च हुए वॉच सीरीज में Exynos W920 प्रोसेसर दिया गया था, जिसे अपग्रेड करके W980 SoC इस्तेमाल किया जाएगा। सैमसंग अपकमिंग स्मार्टवॉच को Galaxy Z Fold 5 और Galaxy Z Flip 5 सीरीज के साथ लॉन्च कर सकता है।

पिछले साल Samsung ने Galaxy Watch 5 सीरीज को अगस्त में आयोजित हुए Unpacked Event 2022 में उतारा था। इसकी शुरुआती कीमत 27,999 रुपये थी। वहीं, Watch 5 Pro की कीमत 44,999 रुपये थी। इस प्रीमियम स्मार्टवॉच में मिलने वाले फीचर्स की बात करें तो इसमें 1.5 इंच का Super AMOLED डिस्प्ले मिलता है, जिसका रेजलूशन 450 x 450 पिक्सल है। यह WearOS 3.5 पर बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है। साथ ही, इसमें BioActive सेंसर और टेम्परेचर सेंसर भी दिया गया है।