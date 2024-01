Samsung Galaxy Unpacked 2024 की डेट अनाउंस कर दी गई है। इस मेगा इवेंट की थीम AI (Artificial Intelligence) है। इसके प्रमोशनल वीडियो में भी ‘Galaxy AI is coming’ लिखकर टीज किया जा रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि इस बार Samsung Galaxy S24 Series के स्मार्टफोन में एआई फीचर्स देखने को मिल सकते हैं। हालांकि, कंपनी ने अभी तक अपकमिंग सीरीज की आने वाले फोन्स की लॉन्चिंग को लेकर कोई अपडेट नहीं दिया है।

सैमसंग के मुताबिक, Galaxy Unpacked 2024 इवेंट 17 जनवरी को होगा। इस इवेंट की स्ट्रीमिंग कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट और यूट्यूब चैनल पर होगी। इसे रात 11:30 बजे से लाइव देखा जा सकेगा।

Who’s ready for a new era of mobile?! #SamsungUnpacked is going to be epic. Don’t miss out.

❤️ to follow along for a never-before-seen debut. pic.twitter.com/EImcAXmq6s

— Samsung Mobile (@SamsungMobile) January 2, 2024