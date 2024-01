Samsung ने एडवांस फीचर्स वाली रिंग की पेश, यूजर्स की हेल्थ का रखेगी खास ख्याल

Samsung ने Galaxy Unpacked इवेंट में बहुचर्चित Samsung Galaxy S24 स्मार्टफोन सीरीज को लॉन्च किया। इसके साथ ही स्मार्टफोन ब्रांड ने अपनी पहली स्मार्ट रिंग Galaxy Ring को भी पेश किया है। इस रिंग में एडवांस फीचर्स दिए गए हैं, जिससे आप अपनी सेहत का अच्छे से ध्यान रख सकेंगे। इस रिंग से बाजार में नॉइस, बोट और अल्ट्राह्यूमन जैसे ब्रांड की रिंग को कड़ी टक्कर मिलेगी। चलिए नीचे खबर में जानते हैं नई रिंग की डिटेल…

सैमसंग की नई स्मार्ट रिंग AI पर आधारित होगी। इसमें ज्यादातर एआई फीचर्स दिए जाएंगे, जो यूजर की हेल्थ को डिटेल में मॉनिटर करके डेटा प्रदान करेंगे। इसके अलावा, रिंग से जुड़ी किसी प्रकार की जानकारी नहीं मिली है। हाल ही में सामने आई रिपोर्ट्स की मानें, तो रिंग का इस्तेमाल सैमसंग हेल्थ ऐप के जरिए किया जा सकेगा।

