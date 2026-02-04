Philips ने भारत में नए ऑडियो प्रोडक्ट्स किए लॉन्च, जानें क्या-क्या और कीमत

Philips ने भारत में एक साथ 5 नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं। इनमें साउंडबार, ब्लूटूथ स्पीकर और वायर्ड हेडफोन शामिल हैं। कंपनी ने इन प्रोडक्ट्स को अलग-अलग यूजर्स की जरूरतों को ध्यान में रखकर पेश किया है, ताकि कैजुअल म्यूजिक लवर्स से लेकर ऑडियो क्वालिटी पसंद करने वाले यूजर्स तक सभी को बेहतर अनुभव मिल सके। इस नई रेंज में Philips TAB4230 Soundbar, TAS4400 Bluetooth Speaker, TAB4120 Mini Soundbar, TAA1009 In-Ear Sports Headphones और SHP9500 Over-Ear Headphones शामिल हैं। इनमें Dolby Digital साउंड, पसीने से बचाव और ओपन-बैक डिजाइन जैसे फीचर्स दिए गए हैं।

Philips TAA1009 और SHP9500 हेडफोन की कीमत

Philips के नए हेडफोन्स की बात करें तो TAA1009 इन-ईयर स्पोर्ट्स हेडफोन की कीमत 899 रुपये रखी गई है, जबकि हाई-फिडेलिटी SHP9500 ओवर-ईयर वायर्ड हेडफोन 12,999 रुपये में उपलब्ध है। दोनों ही हेडफोन Amazon, Flipkart और चुनिंदा ऑफलाइन स्टोर्स पर बिक्री के लिए मौजूद हैं। TAA1009 खासतौर पर वर्कआउट करने वालों के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें परफेक्ट फिट और पसीने से बचाव की सुविधा मिलती है। वहीं SHP9500 उन यूजर्स को ध्यान में रखकर लाया गया है जो म्यूजिक में साफ और नेचुरल साउंड चाहते हैं।

Philips TAA1009 और SHP9500 हेडफोन के फीचर्स

Philips TAA1009 हेडफोन में 12mm नियोडिमियम ड्राइवर्स दिए गए हैं, जो बेहतर Bass आउटपुट देते हैं। इसमें फ्लेक्सिबल विंग टिप्स, IPX4 स्प्लैश और स्वेट रेसिस्टेंस, इन-लाइन माइक्रोफोन और तीन बटन वाला रिमोट मौजूद है। यह 1.2 मीटर के वायर्ड केबल के साथ आता है, जिससे वर्कआउट के दौरान फोन जेब में रखकर आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरी ओर Philips SHP9500 में ओपन-बैक डिजाइन और 50mm ड्राइवर्स दिए गए हैं। इसमें आरामदायक ईयर कुशन, मजबूत स्टील फ्रेम और डिटैचेबल केबल भी मिलती है।

Add Techlusive as a Preferred Source

Trending Now

Philips के नए साउंडबार की कीमत और फीचर्स

साउंड सिस्टम की बात करें तो Philips TAB4230 साउंडबार की कीमत 19,999 रुपये है और यह सिर्फ Flipkart पर उपलब्ध होगा। यह 2.1 चैनल साउंडबार है, जिसमें 300W आउटपुट, Dolby Digital सपोर्ट और अलग से वायर्ड सबवूफर दिया गया है। वहीं Philips TAS4400 ब्लूटूथ स्पीकर 5999 रुपये में आता है, जिसमें 40W आउटपुट, मैग्नेटिक अटैचमेंट सिस्टम और 8 घंटे की बैटरी मिलती है। इसके अलावा TAB4120 Mini Soundbar 3999 रुपये में पेश किया गया है, जिसमें RGB लाइटिंग, ब्लूटूथ सपोर्ट और ट्रू वायरलेस स्टीरियो फीचर दिया गया है।