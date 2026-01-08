Oppo Pad 5 फाइनली भारत में लॉन्च हो गया है। कंपनी ने इसे OPPO Reno 15 सीरीज के साथ पेश किया है। फीचर्स की बात करें, तो कंपनी ने इस टैब को 5G व Wifi मॉडल में पेश किया है। इस टैब में आपको 12.1 इंच का डिस्प्ले मिलता है, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz का है। इसके अलावा, फोन MediaTek Dimensity 7300-Ultra प्रोसेसर से लैस है। टैब में 8MP का रियर कैमरा मिलता है। वहीं, वीडियो कॉलिंग के लिए भी 8MP का कैमरा मौजूद है। टैब की बैटरी 10,420mAh की है। यहां जानें टैब की कीमत, उपलब्धता और फीचर्स से जुड़ी सभी डिटेल्स। और पढें: OPPO Reno 15 Series: एक साथ चार धाकड़ 5G फोन भारत में लॉन्च, मिलेंगे जबरदस्त फीचर्स

Oppo Pad 5 Price in India

कंपनी ने Oppo Pad 5 को 26,999 रुपये की कीमत में लॉन्च किया है। यह दाम टैब के 8GB RAM + 128GB Wifi मॉडल का है। वहीं, दूसरी ओर 8GB RAM + 256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 32,999 रुपये है। टैब में दो कलर ऑप्शन Starlight Black और Aurora Pink पेश किए हैं। टैब की प्री-बुकिंग शुरू हो चुकी है। और पढें: 6000mAh बैटरी वाले Oppo K13x 5G को मात्र 492 रुपये देकर लाएं घर, Amazon की सुपर Deal

Oppo Pad 5 Specifications

-12.1 इंच का डिस्प्ले

-MediaTek Dimensity 7300-Ultra प्रोसेसर

-8GB RAM + 256GB स्टोरेज

-8MP का रियर कैमरा

-8MP का सेल्फी कैमरा

-10050mAh बैटरी

फीचर्स की बात करें, तो ओप्पो पैड 5 में 12.1 इंच का डिस्प्ले दिया गया है, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz का है। वहीं, रेजलूशन 2800 × 1980 पिक्सल का है। साथ ही इस टैब के डिस्प्ले में 900 Nits की पीक ब्राइटनेस मिलती है।

इसके अलावा, टैब MediaTek Dimensity 7300-Ultra प्रोसेसर से लैस है। कंपनी ने इसमें 8GB RAM + 256GB तक की स्टोरेज की है। फोटोग्राफी के लिए ओप्पो के टैब में 8MP का रियर कैमरा मिलता है। इसके साथ 8MP का सेल्फी कैमरा मौजूद है। टैब की बैटरी 10050mAh की है, जिसके साथ 33W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी मिलता है।