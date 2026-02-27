Nothing Phone 4a के साथ लॉन्च होगा नया हेडफोन, कंपनी ने किया कंफर्म

Nothing ने आधिकारिक तौर पर कंफर्म कर दिया है कि वह अपनी अपकमिंग Nothing Headphone (a) को अगले महीने लॉन्च करने जा रहा है। यह नया हेडफोन कंपनी की आने वाली Nothing Phone 4a सीरीज के साथ 5 मार्च को ग्लोबल मार्केट्स, जिसमें भारत भी शामिल है, में पेश किया जाएगा। कंपनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्टर शेयर किया है, जिसमें हेडफोन की झलक दिखाई गई है। टीजर इमेज में यह येलो कलर में नजर आ रहा है और इसका डिजाइन कंपनी की सिग्नेचर स्टाइल को दिखाता है। लॉन्च इवेंट 5 मार्च को शाम 4:00 बजे (IST) से शुरू होगा।

Nothing Headphone (a) का डिजाइन कैसा होगा?

पोस्टर में दिखाया गया है कि Nothing Headphone (a) के ईयरकप पर इसका नाम डॉट-मैट्रिक्स यानी बिंदीदार स्टाइल फॉन्ट में है। हेडफोन में ग्रे शेड की मेटालिक एज और डॉटेड टेक्सचर देखने को मिल सकता है, जो इसे प्रीमियम लुक देता है। माना जा रहा है कि यह मॉडल कंपनी के पिछले साल लॉन्च हुए Nothing Headphone 1 का किफायती वर्जन होगा। रिपोर्ट्स के अनुसार, नया हेडफोन ब्लैक, पिंक, व्हाइट और येलो जैसे चार कलर ऑप्शन में आ सकता है। हालांकि अभी तक कंपनी ने इसके पूरे स्पेसिफिकेशन का खुलासा नहीं किया है।

Nothing Headphone (a) की कीमत और कलर ऑप्शन क्या हो सकते हैं?

लीक्स के मुताबिक, Nothing Headphone (a) की कीमत यूरोप में लगभग EUR 159 (करीब 17,300 रुपये) और यूके में GBP 149 (करीब 18,700 रुपये) हो सकती है। यह मॉडल सिंगापुर की IMDA सर्टिफिकेशन वेबसाइट पर B186 मॉडल नंबर के साथ भी देखा गया है, जिससे इसके जल्द लॉन्च होने की पुष्टि होती है। उम्मीद की जा रही है कि यह हेडफोन भी कंपनी के बाकी प्रोडक्ट्स की तरह ट्रांसपेरेंट डिजाइन के साथ आएगा, जो Nothing की खास पहचान बन चुका है। अगर ऐसा होता है तो यूजर्स को स्टाइल और टेक्नोलॉजी का बेहतरीन कॉम्बिनेशन मिलेगा।

पुराने मॉडल कैसा था?

तुलना करें तो Nothing Headphone 1 को पिछले साल EUR 299 (करीब 32,500 रुपये) में लॉन्च किया गया था, जबकि भारत में इसकी कीमत 21,990 रुपये रखी गई थी। इसमें 40mm डायनेमिक ड्राइवर, 42dB तक एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन (ANC), Bluetooth 5.3 कनेक्टिविटी और AAC, SBC व LDAC ऑडियो कोडेक सपोर्ट मिलता है। साथ ही इसमें 1040mAh की बैटरी दी गई है, जो ANC बंद होने पर 80 घंटे तक का प्लेबैक देने का दावा करती है।