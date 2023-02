mPassport Police App हुआ लॉन्च, अब झटपट बनेगा पासपोर्ट; वेरीफिकेशन होगा आसान

विदेश मंत्रालय (External Affairs Ministry) ने शुक्रवार को ‘mPassport Police App’ लॉन्च किया है। इस ऐप के जरिए पासपोर्ट जारी करने की पुलिस वेरीफिकेशन प्रोसेस बेहतर और तेज होने की उम्मीद है।

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने गुरुवार को Force’s Raising Day के मौके पर Delhi Police की स्पेशल ब्रांच के कर्मियों को 350 मोबाइल टैबलेट सौंपे हैं। विदेश मंत्रालय के रीजनल पासपोर्ट ऑफिस (RPO), दिल्ली की तरफ से शुक्रवार को जारी एक रिलीज के अनुसार, ये डिवाइस अब Police Verification और सबमिशन रिपोर्ट की पूरी प्रोसेस को पेपरलेस बनाने में मददगार होंगे।

दिल्ली के रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर, अभिषेक दुबे की तरफ से जारी रिलीज के अनुसार, टैबलेट के जरिए वेरिफिकेशन किए जाने से वेरिफिकेशन टाइम 15 दिनों से घटकर पांच दिन हो जाएगा। इसके नतीजन पासपोर्ट जारी किए जाने की टाइमलाइन दस दिनों तक कम हो जाएगी।

RPO दिल्ली ने शुक्रवार को एक ट्वीट में कहा कि ऑफिस बेहतर सर्विस डिलीवरी और डिजिटल इंडिया के लिए कमिटेड है। mPassport Police App वेरिफिकेशन टाइम को घटाकर 5 दिन कर देगा।

The process of verification using tablets is slated to reduce the verification time from 15 days to 5 days, which will be a great step towards improving citizen services. This would effectively reduce the Passport issuance timeline by 10 days. pic.twitter.com/QnpOXzhcpR

— RPO Delhi (@rpodelhi) February 17, 2023