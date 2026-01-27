comscore
Microsoft ने पेश की नई AI Chip, Nvidia को सीधे टक्कर देने की है तैयारी

Microsoft ने पेश की अपनी नई AI Chip 'Maia 200', जो Nvidia को टक्कर देने के लिए बनाई गई है। यह चिप तेज है और इसके साथ डेवलपर्स के लिए खास सॉफ्टवेयर टूल भी मिलेगा। इसे पहले डेटा सेंटर में इस्तेमाल किया जाएगा और आने वाले महीनों में और जगहों पर उपलब्ध होगा। आइए जातने हैं...

Published By: Ashutosh Ojha | Published: Jan 27, 2026, 10:17 AM (IST)

Microsoft ने सोमवार को अपनी खुद की बनाई AI Chip के Second Generation को लॉन्च किया। इसका नाम ‘Maia 200’ रखा गया है। कंपनी ने बताया कि यह चिप इस हफ्ते आयोवा के एक डेटा सेंटर में काम करना शुरू कर देगी और अगले कुछ महीनों में एरिजोना में भी उपलब्ध होगी। यह Maia Chip की Second Generation है, पहली बार इसे 2023 में पेश किया गया था। Microsoft कहता है कि यह नई चिप सिर्फ तेज नहीं है, बल्कि इसके साथ एक सॉफ्टवेयर टूल पैकेज भी आएगा, जो Nvidia के बड़े डेवलपर टूल्स को चुनौती दे सकता है।

Microsoft का लक्ष्य

Maia 200 की लॉन्चिंग ऐसे समय हुई है, जब बड़ी क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनियां जैसे Microsoft, Google (Alphabet) और Amazon अपनी खुद की AI Chip बना रही हैं। ये कंपनियां धीरे-धीरे Nvidia के साथ मुकाबला बढ़ा रही हैं। खासतौर पर Google ने बड़ी कंपनियों जैसे Meta Platforms का ध्यान अपनी तरफ खींचा है, जो Nvidia के AI चिप्स के सॉफ्टवेयर और प्रोग्रामिंग सपोर्ट की जगह Google के टूल्स को अपनाना चाहती हैं। Microsoft ने बताया कि नई Maia Chip के साथ वह Triton नाम का ओपन-सोर्स सॉफ्टवेयर टूल भी दे रहा है। इसमें OpenAI की मदद भी है, Triton का मकसद Nvidia के Cuda सॉफ्टवेयर की तरह डेवलपर्स को काम आसान करना है।

Maia 200 Chip की टेक्नोलॉजी और फीचर्स

Maia 200 Chip भी Nvidia के नए ‘Vera Rubin’ Chip की तरह Taiwan Semiconductor Manufacturing Co द्वारा 3-Nanometer टेक्नोलॉजी से बनाई गई है। इसमें हाई-बैंडविड्थ मेमोरी चिप्स हैं, हालांकि Nvidia के आने वाले चिप्स की तुलना में यह चिप थोड़ी पुरानी और धीमी है लेकिन Microsoft ने कुछ बाकी कंपनियों से प्रेरणा लेकर Maia 200 में SRAM मेमोरी का अच्छा इस्तेमाल किया है। SRAM वह मेमोरी होती है जो AI सिस्टम्स और चैटबॉट्स को तेज जवाब देने में मदद करती है, खासकर जब एक साथ कई यूजर्स रिक्वेस्ट करते हैं।