Meta का Horizon Worlds VR 15 जून से होगा बंद, जानिए क्या वजह?

Meta ने अपने VR सोशल ऐप Horizon Worlds को 15 जून 2026 से बंद करने का फैसला किया है। कंपनी ने बताया कि अब वह अपना ध्यान AI और नई टेक्नोलॉजी पर लगाना चाहती है। इसका मतलब है कि VR अनुभव अब नहीं मिलेगा, लेकिन आप मोबाइल ऐप से अभी भी Horizon Worlds का इस्तेमाल कर सकते हैं। Meta के इस कदम से कंपनी की रणनीति में बड़ा बदलाव आया है, क्योंकि पहले Horizon Worlds उनके Metaverse के बड़े प्रोजेक्ट का मुख्य हिस्सा था।

VR प्लेटफॉर्म बंद होने से यूजर्स पर क्या फर्क पडे़गा?

Meta ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि 31 मार्च 2026 से Horizon Worlds VR Quest स्टोर में उपलब्ध नहीं रहेगा। इसके साथ ही कई फेमस VR स्पेसेस और फीचर्स भी हटा दिए जाएंगे। यूजर्स अभी कुछ दुनिया तक सीमित समय के लिए पहुंच सकते हैं, लेकिन पूरा VR प्लेटफॉर्म जून में बंद हो जाएगा। अगर आप Horizon Worlds के नियमित यूजर हैं तो आपको मोबाइल ऐप पर शिफ्ट होना होगा। इससे आप प्लेटफ़ॉर्म इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन VR का पूरा अनुभव अब नहीं मिलेगा।

कौन-कौन से फीचर्स और टूल्स बंद या बदल रहे हैं?

कंपनी ने बताया है कि Horizon Worlds के कई खास फीचर्स अब बंद कर दिए जाएंगे। इनमें Meta Credits, डिजिटल कपड़े, अवतार और इन-एप खरीदारी जैसी चीजें शामिल हैं। इसके अलावा Hyperscape Capture जैसे कुछ टूल्स को किसी दूसरे ऐप में शिफ्ट किया जाएगा। इसका मतलब है कि यूजर्स अभी भी कंटेंट बना सकेंगे, लेकिन दोस्तों के साथ शेयर करना और कुछ इंटरैक्टिव फीचर्स अब सीमित हो जाएंगे। यह बदलाव दिखाता है कि Meta अब VR पर कम ध्यान दे रही है और इस प्लेटफॉर्म को पहले जितनी अहमियत नहीं दे रही।

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Meta ने Horizon Worlds को किस प्लान के तहत शुरू किया था?

Horizon Worlds को Meta ने अपने बड़े Metaverse प्लान के तहत शुरू किया था। इस प्लेटफॉर्म पर लोग अपनी वर्चुअल दुनिया बना सकते थे, गेम खेल सकते थे और दूसरों से जुड़ सकते थे, लेकिन यह प्लेटफॉर्म उतना पॉपुलर नहीं हो पाया, जितनी उम्मीद थी। इसी वजह से कई यूजर्स दूसरे VR प्लेटफॉर्म्स पर चले गए। 2026 की शुरुआत में Meta ने अपने VR डिवीजन में कर्मचारियों की संख्या भी कम कर दी। अब कंपनी AI, स्मार्ट ग्लास और दूसरी काम की टेक्नोलॉजी पर ज्यादा ध्यान दे रही है। यूजर्स को समझना चाहिए कि Horizon Worlds VR बंद होने का मतलब यह नहीं है कि प्लेटफॉर्म पूरी तरह खत्म हो गया है। आप इसे अब भी मोबाइल ऐप के जरिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन VR वाला पूरा अनुभव नहीं मिलेगा।