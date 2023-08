iPhone 14 Series को लॉन्च हुए अभी एक साल भी नहीं हुआ है, लेकिन डिवाइसेज की बैटरी हेल्थ कम हो गई है। लाखों रुपये खर्च करने वाले यूजर्स इसे लेकर ‘भड़के’ हुए हैं। कई iPhone 14 और iPhone 14 Pro यूजर्स ने अपनी शिकायतें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (Twitter) पर शेयर की है। यूजर्स को शिकायत है कि iPhone 14 सीरीज कै बैटरी कैपेसिटी पिछले सभी मॉडल के मुकाबले तेजी से कम हो रही है। एक यूजर ने iPhone 14 Pro कै बैटरी कैपेसिटी का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा है कि उसके फोन की बैटरी कैपेसिटी एक साल के अंदर 90 प्रतिशत रह गई है, जिसकी वजह से उसे डिवाइस को बार-बार चार्ज करना पड़ता है।

कई यूजर्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गुस्सा जताते हुए लिखा है कि इतने महंगे फोन की बैटरी में आई दिक्कत की वजह से वो किसी को ये फोन खरीदना रेकोमेंड नहीं करेंगे। एप्पल अगले महीने यानी सितंबर में अपनी अपकमिंग iPhone 15 Series को लॉन्च करने वाला है। अब तक सामने आई रिपोर्ट्स के मुताबिक, अपकमिंग iPhone 15 सीरीज की बैटरी पिछली सीरीज के मुकाबले 10 से 18 प्रतिशत तक बड़ी होगी।

iPhone 14 Pro and iPhone 14 Pro Max battery health issues seem to be relegated to buggy software in my opinion requiring more charge. With iOS 17 betas I am charging twice a day. Yes it’s a beta, but we didn’t have this issue previously years. Thoughts? pic.twitter.com/lkeZ8DJtHe

— Aaron Zollo (@zollotech) August 13, 2023