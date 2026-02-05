iOS 26.2.1 अपडेट बना iPhone यूजर्स की मुसीबत! ऐप्स क्रैश और फोन रीस्टार्ट जैसी दिक्कतें आई सामने

Published By: Ashutosh Ojha | Published: Feb 05, 2026, 11:29 AM (IST)
Apple का नया iOS 26.2.1 अपडेट iPhone यूजर्स के लिए परेशानी बनता जा रहा है। हाल ही में जारी किए गए इस सॉफ्टवेयर अपडेट में Second-Generation AirTag का सपोर्ट और कुछ बग फिक्स शामिल किए गए थे, लेकिन अपडेट करने के बाद कई यूजर्स को गंभीर समस्याओं का सामना कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, iOS 26.2.1 इंस्टॉल करने के बाद कई iPhone डिवाइस में ऐप क्रैश, सिस्टम फ्रीज, अचानक रीस्टार्ट और कनेक्टिविटी से जुड़ी दिक्कतें देखने को मिल रही हैं। खास बात यह है कि Apple ने अब तक इन समस्याओं को लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है, जिससे यूजर्स की चिंता और बढ़ गई है।
MacWorld की रिपोर्ट के अनुलार, Apple के कम्युनिटी फोरम और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर यूजर्स ने अपनी परेशानियां खुलकर शेयर की हैं। कई लोगों का कहना है कि अपडेट के बाद उनके लगभग सभी ऐप्स बार-बार क्रैश हो रहे हैं या पूरी तरह से काम करना बंद कर चुके हैं। एक यूजर ने तो यहां तक लिखा कि iOS 26.2.1 ने उनके iPhone को ‘लगभग बेकार’ बना दिया है। उस यूजर के अनुसार, अपडेट के बाद सिस्टम लगभग 30GB फ्री स्टोरेज की मांग कर रहा है। ऐप्स और फाइलें डिलीट करने के बावजूद स्टोरेज कुछ ही समय में फिर से भर जाती है और फोन ठीक से काम नहीं करता। फोन को रीस्टार्ट करने से कुछ देर के लिए समस्या ठीक होती है, लेकिन 10 मिनट के अंदर फिर वही हाल हो जाता है।
सिर्फ ऐप्स ही नहीं, बल्कि स्टोरेज और नेटवर्क कनेक्टिविटी से जुड़ी दिक्कतें भी सामने आई हैं। कई यूजर्स ने बताया कि उन्होंने बड़ी-बड़ी ऐप्स और फाइलें डिलीट कीं, फिर भी स्टोरेज अपने आप भर जाता है। इसके अलावा, मोबाइल नेटवर्क, Wi-Fi और Bluetooth के साथ भी अजीब चीजें देखने को मिल रहा है। कुछ यूजर्स ने शिकायत की है कि कॉल ड्रॉप हो रही हैं, मोबाइल डेटा अचानक बंद हो जाता है या Wi-Fi कनेक्शन बार-बार टूट रहा है। कई मामलों में Bluetooth डिवाइस भी सही तरीके से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, जिससे रोजमर्रा के कामों में काफी परेशानी हो रही है।
सबसे बड़ी समस्या यह है कि Apple ने पुराने iOS वर्जन पर वापस जाने का ऑप्शन भी बंद कर दिया है। iOS 26.2.1 रिलीज होने के बाद Apple ने iOS 26.2 जैसे पुराने वर्जन को साइन करना बंद कर दिया, यानी अब ज्यादातर यूजर्स के लिए डाउनग्रेड करना संभव नहीं है। इससे वे यूजर्स फंस गए हैं, जिनके iPhone इस अपडेट के बाद ठीक से काम नहीं कर रहे। फिलहाल Apple की ओर से किसी फिक्स या नए अपडेट को लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई है।
