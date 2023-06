Insta360 GO 3 ऐक्शन कैमरा हुआ पेश, GoPro को मिलेगी कड़ी टक्कर

Insta360 ने अपना नया ऐक्शन कैमरा Insta360 GO 3 लॉन्च किया है, जो पिछले वर्जन Insta360 GO 2 का अपग्रेडेड मॉडल है। इसमें नया ऐक्शन पॉड और फ्लिप टचस्क्रीन जैसे फीचर्स मिलते हैं। इस नए ऐक्शन कैमरा का वजन महज 35 ग्राम है, जिसकी वजह से इसे साथ में कैरी करना बेहद आसान है। Insta360 GO 3 को लाइटवेट के साथ-साथ कॉम्पैक्ट डिजाइन में पेश किया गया है, जो ऐक्शन पैक्ड मोमेंट्स को कैप्चर करने में मदद करता है। आइए, जानते हैं इसके फीचर्स और कीमत के बारे में…

सबसे पहले बात करते हैं इस ऐक्शन कैमरा में मिलने वाले फीचर्स के बारे में। Insta360 GO 3 में वर्सेटाइल शूटिंग मोड्स मिलते हैं यानी इसमें अलग-अलग सिचुएशन्स के लिए शूटिंग मोड्स दिए गए हैं। इसमें f2.2 और 11.23mm फोकल लेंथ वाला कैमरा सेंसर मिलता है। इसका सेंसर कई रेजलूशन्स पर फोटो क्लिक कर सकता है। इसमें MP4 वीडियोज के साथ-साथ INSP और DNG फोटो फॉर्मेट्स मिलते हैं। यह 1080p, 1440o और 2.7K रेजलूशून वाले वीडियो 24, 25 और 50 fps पर कैप्चर कर सकता है।

तीन वीडियो रिकॉर्डिंग मोड्स

Insta360 का यह ऐक्शन कैमरा GoPro के लेटेस्ट मॉडल को कड़ी चुनौती दे सकता है। इस ऐक्शन कैमरा में तीन वीडियो रिकॉर्डिंग मोड्स मिलते हैं, जिनमें प्री-रिकॉर्डिंग, लूप रिकॉर्डिंग और टाइम्ड कैप्चर शामिल हैं। इसमें मिलने वाला टाइम्ड कैप्चर मोड फोटोग्राफी करने वाले यूजर्स को काफी पसंद आ सकता है। इसमें कैमरा को एक स्पेसिफिक टाइम में रिकॉर्डिग करने के लिए शेड्यूल किया जा सकता है। ऐसे में फोटोग्राफर्स किसी स्पेसिफिक तस्वीर या वीडियो कैप्चर करने के लिए इसकी टाइमिंग को सेट कर सकेंगे। यह फीचर एक ही जगह की अलग-अलग समय पर तस्वीर क्लिक करने में मदद करेगा।

इसके अलावा इसमें FreeFrame मोड भी मिलता है, जो यूजर्स को लिए गए फुटेज के आसपेक्ट रेश्यो को मोडिफाई करने की आजादी देता है। खास तौर पर इस तरह के वीडियोज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे कि Instagram, YouTube आदि पर शॉर्ट्स या रील्स अपलोड करने के काम आएंगे। इस ऐक्शन कैमरा में 6- एक्सिस जायरोस्कोप, फ्लोस्टेट स्टेब्लाइजेशन और 360 डिग्री हॉरिजन लॉक जैसे फीचर्स भी मिलते हैं, जो वीडियो कैप्चरिंग के दौरान कैमरा को स्टेबल रखता है ताकि फुटेज में किसी भी तरह का जर्क महसूस न हो।

170 मिनट की रिकॉर्डिंग

Insta360 GO 3 में क्लियर ऑडियो कैप्चर करने के लिए डुअल माइक्रोफोन्स दिए गए हैं। इस कैमरा में एक 2.2 इंच का फ्लिप होने वाला टच स्क्रीन मिलता है, जो रीयल टाइम रिमोट कंट्रोल की तरह काम करता है। इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के जरिए लाइव प्रिव्यू का भी फीचर मिलता है। इस ऐक्शन कैमरा को वॉइस कमांड्स के जरिए भी कंट्रोल किया जा सकता है। इसमें 1,270mAh की बैटरी मिलती है। इसके मेन कैमरा में 310mAh की बैटरी मिलेगी। इसमें ऐक्शन पॉड के साथ 170 मिनट तक की रिकॉर्डिंग का बैकअप मिलता है। यह ऐक्शन कैमरा IPX8 रेटेड है, जबकि इसका पॉड IPX4 रेटेड है। यह कैमरा एंड्रॉइड और iOS दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करता है।

कितनी है कीमत?

Insta360 GO 3 एक ही व्हाइट कलर ऑप्शन में आता है। इसमें तीन स्टोरेज वेरिएंट्स- 32GB, 64GB और 128GB मिलते हैं, जिनकी कीमत क्रमशः 380 अमेरिकी डॉलर (लगभग 31,165 रुपये), 400 अमेरिकी डॉलर (लगभग 32,808 रुपये) और 430 अमेरिकी डॉलर (लगभग 35,269 रुपये) है। इसके साथ एक्सेसरीज के तौर पर मेग्नेट पेंडेंट, ईजी क्विप, पाइवट स्टैंड और लेंस गार्ड मिलते हैं। इसमें ई-कॉमर्स वेबसाइट Amazon पर अमेरिकी और यूरोपीय बाजार के साथ-साथ जापान में सेल के लिए उपलब्ध कराया गया है।