डिजिटल पेमेंट के मामले में भारत ने दिखाया दम, इन देशों को पछाड़ बना नंबर वन

भारत ने डिजिटल पेमेंट के मामले में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। MyGovIndia ने आंकड़े जारी कर बताया कि वर्ष 2022 में भारत में 89.5 मिलियन ऑनलाइन ट्रांजेक्शन किए गए और अब हमारा देश पांच देशों की लिस्ट में टॉप पर है। इस आंकड़े में 91 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जो साल 2021 की तुलना में कई गुना अधिक है।

MyGovIndia का कहना है कि भारत ने डिजिटल पेमेंट में अपना दबदबा बना रखा है। हमने यह मुकाम अपने इनोवेटिव सॉल्यूशंस की मदद से प्राप्त किया है। हम कैशलेस अर्थव्यवस्था की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। आपको बता दें कि इस साल की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि भारत डिजिटल भुगतान में नंबर एक है। भारत उन देशों में से एक है जहां मोबाइल डेटा सबसे सस्ता है। देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था बदल रही है।

