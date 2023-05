AI Supercomputer AIRAWAT: भारत के AI सुपरकंप्यूटर ‘AIRAWAT’ ने टेक्नोलॉजी की दुनिया में अपना परचम लहरा दिया है। भारत के इस सुपरकंप्यूटर ने दुनिया के सबसे पावरफुल सुपरकंप्यूटर्स की लिस्ट में 75वां स्थान हासिल किया है। बता दें, Airawat भारत का सबसे बड़ा और तेज एआई सुपरकंप्यूटर सिस्टम है, जिसे Center for Development of Advanced Computing (C-DAC) पुणे में इंस्टॉल किया गया है। इस सिस्टम को National Program on AI के तहत भारत सरकार द्वारा इंस्टॉल किया गया है। इसके अलावा, भारत के 3 और सुपरकंप्यूटर इस लिस्ट में शामिल हैं। आइए जानते हैं सभी डिटेल्स।

जर्मनी में 61वीं International Supercomputing Conference (ISC 2023) मंगलवार को आयोजित की गई थी। इस कॉन्फ्रेंस के दौरान टॉप-500 ग्लोबल सुपरकंप्यूटर्स की लिस्ट जारी की गई थी। इस लिस्ट में भारत के AI सुपरकंप्यूटर ‘AIRAWAT’ को 75वां स्थान प्राप्त हुआ है।

AI Supercomputer ‘AIRAWAT’ puts India among top supercomputing league ‘AIRAWAT’ ranks 75th in the top 500 Supercomputing List Read here: https://t.co/AMUSWbKQAX — PIB India (@PIB_India) May 24, 2023



AIRAWAT को Netweb Technologies मैन्युफैक्चर किया गया है। यह सुपरकंप्यूटर Ubuntu 20.04.2 LTS ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है। इसके अलावा, यह 81,344 कोर के साथ AMD EPYC 7742 64C 2.25GHz प्रोसेसर से लैस है।

500 की लिस्ट में ये 3 सुपरकंप्यूटर्स भी हैं शामिल-

PARAM Siddhi- PARAM Siddhi एआई सुपरकंप्यूटर को 131 की रैकिंग प्राप्त हुई है। परम सिद्धि सुपरकंप्यूटर NVIDIA DGX A100, AMD EPYC 7742 64C 2.25GHz, NVIDIA A100, Mellanox HDR Infiniband, Atos जैसे फीचर्स से लैस है। इस कंप्यूटर को भी पुणे के C-DAC में इंस्टॉल किया गया है।

Pratyush supercomputer- Pratyush supercomputer को इस लिस्ट में 169वीं रैक प्राप्त हुई है। इसके अलावा, यह कंप्यूटर Cray XC40, Xeon E5-2695v4 18C 2.1GHz, Aries interconnect, HPE जैसे फीचर्स से लैस है। इसे Indian Institute of Tropical Meteorology में इंस्टॉल किया गया है।

Mihir supercomputer- इस लिस्ट का आखिरी भारतीय सुपरकंप्यूटर Mihir supercomputer है। यह Cray XC40, powered by Xeon E5-2695v4 18C 2.1GHz, Aries interconnect, HPE जैसे फीचर्स से लैस है। इसे National Centre for Medium Range Weather Forecasting में इंस्टॉल किया गया है।