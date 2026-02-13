HP का नया DeskJet प्रिंटर भारत में लॉन्च, मिलेंगे ये सब फीचर्स, बस इतनी होगी कीमत

HP Inc. ने भारत में अपनी नई DeskJet All-in-One प्रिंटर रेंज लॉन्च कर दी है, जिसकी शुरुआती कीमत 6,999 रुपये रखी गई है। कंपनी ने इस नई सीरीज को खासतौर पर Students, parents और work-from-home करने वाले लोगों को ध्यान में रखकर पेश किया है। इस रेंज में DeskJet, DeskJet Ink Advantage और DeskJet Ultra Ink Advantage सीरीज के कुल चार मॉडल शामिल हैं। ये सभी प्रिंटर प्रिंट, स्कैन और कॉपी जैसी बुनियादी सुविधाओं के साथ आते हैं, जिससे घर पर ही छोटे-बड़े काम आसानी से किए जा सकते हैं। कंपनी का कहना है कि यह नई रेंज भारतीय घरों की बदलती जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है, जहां अब प्रिंटर सिर्फ ऑफिस के लिए नहीं बल्कि बच्चों की पढ़ाई और रोजमर्रा के कामों के लिए भी जरूरी हो गया है।

क्या नए DeskJet प्रिंटर में मिलेगी तेज प्रिंटिंग और Wi-Fi कनेक्टिविटी?

नई DeskJet रेंज में ड्यूल-बैंड Wi-Fi के साथ सेल्फ-हीलिंग कनेक्टिविटी दी गई है। इसका मतलब है कि अगर इंटरनेट सिग्नल बीच में कट जाता है, तो प्रिंटर अपने आप दोबारा कनेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा ब्लूटूथ और HP ऐप के जरिए मल्टी-डिवाइस प्रिंटिंग का सपोर्ट भी मिलता है, जिससे मोबाइल, लैपटॉप या टैबलेट से सीधे प्रिंट निकाला जा सकता है, ज्यादातर मॉडल में ब्लैक प्रिंट स्पीड 7.5 पेज प्रति मिनट (ppm) और कलर प्रिंट स्पीड 5.5 ppm तक है। वहीं DeskJet Ink Advantage 4388 मॉडल में ब्लैक प्रिंट स्पीड 8.5 ppm तक जाती है और इसमें ऑटोमैटिक डॉक्यूमेंट फीडर (ADF) भी दिया गया है, जो एक साथ कई पन्नों को स्कैन या कॉपी करने में मदद करता है। इस मॉडल की कीमत 7,999 रुपये रखी गई है, जो इसे अपने सेगमेंट में एक बेहतर ऑप्शन बनाती है।

कैसा है डिजाइन?

डिजाइन के मामले में भी कंपनी ने इस बार कुछ अलग करने की कोशिश की है। आमतौर पर प्रिंटर केवल साधारण कलर्स में आते हैं, लेकिन इस नई रेंज को छह अलग-अलग कलर वेरिएंट में पेश किया गया है। इनमें व्हाइट बेस के साथ Very Peri, Surf Blue, Warm Aroma, Machu Picchu और Pimento जैसे शानदार शेड्स शामिल हैं। इससे प्रिंटर घर की सजावट के साथ आसानी से मेल खा सकता है। इसके अलावा कंपनी ने पर्यावरण का भी ध्यान रखा है। हर मॉडल में कम से कम 70% पोस्ट-कंज्यूमर रीसायकल प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया है। साथ ही सभी यूनिट्स को HP के Planet Partners प्रोग्राम के जरिए रीसायकल किया जा सकता है, जिससे ई-वेस्ट कम करने में मदद मिलेगी।

कौन-कौन से मॉडल अभी उपलब्ध हैं और किन्हें खरीदने के लिए करना होगा इंतजार?

कीमत और उपलब्धता की बात करें तो DeskJet Ink Advantage 2986 और 2989 मॉडल की कीमत 6,999 रुपये है और ये फिलहाल बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। Ink Advantage 4388 की कीमत 7,999 रुपये है और इसे भी खरीदा जा सकता है। ये सभी मॉडल HP वर्ल्ड स्टोर्स और कंपनी के ऑनलाइन स्टोर पर मिलेंगे। वहीं DeskJet Ultra Ink Advantage 5135, 5185 और बेस मॉडल DeskJet 2931 को ‘Coming Soon’ लिस्ट किया गया है, जिनकी कीमत और लॉन्च तारीख की घोषणा अभी नहीं की गई है। हर प्रिंटर के साथ एक साल का HP Print Learn Center का मुफ्त सब्सक्रिप्शन भी दिया जा रहा है, जिसकी कीमत 899 रुपये बताई गई है।