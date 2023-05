Google Chromecast यूजर्स के बीच काफी पॉपुलर टूल है, जो कि डब्बे टीवी को स्मार्ट टीवी में बदल देता है। हालांकि, अब कंपनी ने अपने दशकों पुराने Chromecast (1st gen) डिवाइस को बंद करने का ऐलान किया है। बता दें, यह कंपनी का पहला क्रोमकास्ट मॉडल था, जिसे साल 2013 में लॉन्च किया गया था। अब कंपनी ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि वह अब इस मॉडल को सपोर्ट नहीं करेंगे और न ही इसके लिए अब कोई सॉफ्टवेयर अपडेट जारी किया जाएगा।

Google ने Chromecast फर्मवेयर वर्जन रिलीज नोट में जानकारी दी है कि वह अब Chromecast first-generation मॉडल को सपोर्ट देना बंद कर रहे हैं। इस मॉडल के लिए अब सॉफ्टवेयर व सिक्योरिटी अपडेट रिलीज नहीं किए जाएंगे और न ही गूगल इस मॉडल के लिए किसी तरह का टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा।

जैसे कि हमने बताया गूगल ने अपने इस डिवाइस को साल 2013 में लॉन्च किया था। यह एक चाभी के साइज का डिवाइस है, जो कि यूजर्स को रेगुलर टीवी पर वीडियो स्ट्रीमिंग ऐप्स देकर स्मार्ट टीवी का एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। इस डिवाइस में एक HDMI पोर्ट और एक micro USB पोर्ट दिया गया था। Chrome ब्राउजर का लोगों इसके टॉप पर मौजूद था। इसमें 512MB RAM और 2GB स्टोरेज मौजूद थी।

कंपनी ने इसके बाद कई नए क्रोमकास्ट मॉडल्स लॉन्च किए हैं, जिनमें Chromecast (2nd gen), Chromecast (3nd gen), Chromecast Ultra, Chromecast Audio, Cast for Android TV, Chromecast with Google TV (4K and HD) शामिल हैं। फिलहाल कंपनी ने फर्स्ट जनरेशन मॉडल को ही सपोर्ट देना बंद किया है।

आपका बता दें, इस क्रोमकास्ट के लिए आखिरी अपडेट पिछले साल नवंबर में रिलीज किया गया था। यह अपडेट कंपनी ने तीन साल के लंबे इंतजार के बाद रोलआउट किया था। अब 6 महीने बाद कंपनी ने इसे बंद करने का ऐलान कर दिया है।

