Google का नया AI फीचर, अब ऑनलाइन शॉपिंग और मजेदार

Google ने भारत में अपनी शॉपिंग सुविधा को और स्मार्ट बनाने के लिए कई नए AI-Powered फीचर्स लॉन्च किए हैं। कंपनी ने अपने Gemini मॉडल्स को शॉपिंग ग्राफ (Shopping Graph) के साथ जोड़ा है, ताकि यूजर्स को प्रोडक्ट खोजने, तुलना करने और खरीदने का अनुभव आसान और तेज हो सके। इन अपडेट्स में Gemini App, AI Mode in Search और Circle to Search शामिल हैं। Google के अनुसार उनका शॉपिंग ग्राफ अब 50 बिलियन से अधिक प्रोडक्ट्स को कवर करता है और लगभग 2 बिलियन लिस्टिंग्स हर घंटे अपडेट होती हैं।

Gemini App में नया AI-Shopping फीचर कैसे काम करेगा

Gemini ऐप में नए फीचर्स से यूजर्स अब चैट के माध्यम से सीधे प्रोडक्ट्स देख सकते हैं और खरीद सकते हैं। कीवर्ड सर्च की बजाय, अब यूजर्स Product Listings, Comparison Tables, Prices और Purchase Link सीधे चैट में मिलेंगे। Google का कहना है कि इसका मकसद यूजर्स को अलग-अलग ऐप्स या टैब्स में जाने की जरूरत कम करना है। यह फीचर फिलहाल अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है, जिससे ज्यादा लोग आसानी से इसका इस्तेमाल कर सकें।

AI Mode फीचर भी हुआ और बेहतर

अब Google Search में AI Mode और बेहतर हो गया है। यूजर सीधे सवाल पूछ सकते हैं और उन्हें जवाब आसान तरीके से मिलेगा। इसमें तस्वीरें और प्रोडक्ट की तुलना भी दिखाई जाएगी। उदाहरण के लिए, अगर आप दो प्रोडक्ट्स की तुलना करेंगे, तो आपको एक साफ-सुथरी टेबल में दोनों प्रोडक्ट्स की तुलना दिखेगी। अगर आप आइडियाज या इंस्पिरेशन ढूंढ रहे हैं, तो आपको तस्वीरों के साथ रिजल्ट मिलेंगे और वहीं से सीधे खरीदने का लिंक भी मिलेगा। अभी ये नया फीचर सिर्फ अंग्रेजी में है, लेकिन जल्द ही हिंदी में भी आएगा।

Circle to Search फीचर में नया अपडेट

Google ने Circle to Search फीचर को और बेहतर बना दिया है, खासकर Google Pixel 10 और Samsung Galaxy S26 डिवाइस पर। अब आप किसी इमेज में एक साथ कई चीजों को पहचान सकते हैं, मतलब अगर आपको कोई कपड़े, जूते या एक्सेसरीज पसंद आए, तो आप उस पर सर्कल बनाकर या टैप करके सीधे ऑनलाइन वही प्रोडक्ट खोज सकते हैं। ये अपडेट पिछले साल आए Virtual Try-On Tools पर आधारित हैं, जो दिखाता था कि कपड़े आप पर कैसे लगेंगे।

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भारत में ऑनलाइन शॉपिंग अब और आसान

Google के नए AI फीचर्स से भारत में ऑनलाइन शॉपिंग स्मार्ट, तेज और आसान हो गई है। अब यूजर सीधे चैट या सर्च में प्रोडक्ट्स की तुलना कर सकते हैं, कीमत देख सकते हैं और कौन-सा प्रोडक्ट उपलब्ध है, वो भी आसानी से जान सकते हैं। Circle to Search के नए अपडेट से किसी भी लुक या स्टाइल का पूरा देखना और एक जैसे प्रोडक्ट ढूंढना काफी आसान हो गया है।