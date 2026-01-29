Google जल्द ChromeOS की जगह ला सकता है Aluminium OS, लीक में हुआ खुलासा

और पढें: लैपटॉप से लेकर फोन तक में मिलेगा एक ही OS, Google ला रहा खास ऑपरेटिंग सिस्टम!

Google ने अपने Chromebook के लिए इस्तेमाल होने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम ChromeOS को बदलने की योजना बनाई है। नई जानकारी के अनुसार, गूगल Aluminium OS नाम का एक नए प्लेटफॉर्म पर काम कर रहा है। सबसे पहले यह खबर 9to5Google ने दी थी, जिसने एक गूगल बग रिपोर्ट में Aluminium OS की आधिकारिक तस्वीरें देखी। इन तस्वीरों में HP Elite Dragonfly 13.5-inch Chromebook पर स्टेटस बार और स्प्लिट-स्क्रीन व्यू जैसे इंटरफेस के हिस्से दिखाई दिए। बाद में गूगल ने इन तस्वीरों को रिपोर्ट से हटा दिया, लेकिन इससे पहले एक छोटा वीडियो क्लिप सार्वजनिक कर दिया गया।

Aluminium OS में फीचर्स

लीक हुई तस्वीरों और रिपोर्ट के मुताबिक, Aluminium OS में ChromeOS और Android दोनों के फीचर्स शामिल होंगे। इसका उद्देश्य अलग-अलग डिवाइस पर एक ही तरह का अनुभव देना है। लीक में दिखाई गई टास्कबार और स्टार्ट स्क्रीन Android के डेस्कटॉप मोड जैसी लग रही हैं, जिससे यूजर्स को सभी डिवाइस पर समान अनुभव मिलेगा। इसके अलावा वीडियो में कुछ ऐप्स भी दिखाई दिए जो नए सिस्टम पर पहले से इंस्टॉल मिल सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि गूगल Aluminium OS में डिवाइस और ऐप्स को अधिक स्मार्ट और आसान बनाने पर ध्यान दे रहा है।

Aluminium OS में Google का AI असिस्टेंट Gemini

वीडियो में एक और महत्वपूर्ण चीज सामने आई है, गूगल का AI असिस्टेंट Gemini, यह Aluminium OS में प्री-इंस्टॉल ऐप्स की लिस्ट में सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है। अनुमान है कि Gemini OS में मुख्य भूमिका निभा सकता है और यूजर्स को AI आधारित फीचर्स देगा। ChromeOS के मुकाबले, Aluminium OS केवल Chromebook तक सीमित नहीं होगा, बल्कि यह टैबलेट और स्मार्टवॉच जैसे बाकी डिवाइस पर भी काम करेगा। वीडियो में यह भी दिखाया गया कि ऐप्स कैसे अपडेट होंगे।

Aluminium OS कब आएगा

अभी तक गूगल ने Aluminium OS के लॉन्च की तारीख का कोई संकेत नहीं दिया है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि ChromeOS को कब और कैसे फेज आउट किया जाएगा। हालांकि लीक हुई जानकारी से यह समझा जा सकता है कि गूगल नए ऑपरेटिंग सिस्टम को कई डिवाइस पर यूज में लाना चाहता है और इसे Android और ChromeOS के बेहतरीन फीचर्स के साथ एक नया अनुभव बनाने की कोशिश कर रहा है।

