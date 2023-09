Google Chrome ब्राउजर को बड़ा अपग्रेड मिलने वाला है। कंपनी के CEO सुंदर पिचाई ने कंफर्म किया है कि गूगल के इस ब्राउजर में आने वाले दिनों में कई सेफ्टी फीचर्स जुड़ने वाले हैं। साथ ही, डेस्कटॉप यूजर्स के लिए गूगल क्रोम का डिजाइन भी बदलने वाला है। इस महीने गूगल क्रोम ब्राउजर के 15 साल पूरे हो जाएंगे। 15 साल पूरा होने पर कंपनी ने गूगल के इस ब्राउजर में कई इंप्रूव्ड फीचर्स मिलेंगे। गूगल ने अपने ब्लॉग पोस्ट में बताया कि इसकी लोडिंग स्पीड बढ़ जाएगी। साथ ही, ब्राउजर में सेव पासवर्ड को सिक्योर किया जाएगा। यही नहीं, इसमें मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करके पर्सनलाइज्ड ब्राउजिंग एक्सपीरियंस मिलेगा।

सुंदर पिचाई ने अपने X पोस्ट में बताया कि इस सितंबर एक और माइलस्टोन पूरा होने वाला है, जो मेरे दिल के करीब है। क्रोम के 15 साल पूरा होने पर डेस्कटॉप को नया लुक मिलेगा। इसमें मॉडर्न डिजाइन, आसान नेविगेशन, कस्टमाइजेशन, इंप्रूव्ड मेलवेयर और फिशिंग प्रोटेक्शन समेत कई चीजें मिलने वाली हैं।

Lots to celebrate in September, including another milestone close to my heart: 15 years of Chrome! Debuting a new look on desktop with a more modern design, easier navigation + customization options, improved malware and phishing protections + much more! https://t.co/fYRqTDZ4JO pic.twitter.com/CwJLvCRmcp

