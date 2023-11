Google CEO Sundar Pichai: गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने हाल ही में दिवाली से जुड़ा एक पोस्ट X (Twitter) पर शेयर किया है। यह पोस्ट अब धीरे-धीरे करके वायरल हो रहा है। इस पोस्ट में सुंदर पिचाई ने जानकारी दी है कि दुनियाभर के लोग Google पर दिवाली से जुड़ी क्या-क्या चीजें सर्च करते हैं। इस पोस्ट में उन्होंने 5 ऐसे सवालों को जानकारी दी है, जिसे सबसे ज्यादा गूगल किया गया है।

Sundar Pichai ने अपने ऑफिशियल X (Twitter) हैंडल से Happy Diwali का एक पोस्ट शेयर किया है। इस पोस्ट में पिचाई ने दिवाली की शुभकामनाएं देते हुए 5 ऐसे सवालों का खुलासा किया है, जिन्हें गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च किया गया है।

Happy Diwali to all who celebrate! We’re seeing lots of interest about Diwali traditions on Search, here are a few of the top trending “why” questions worldwide: https://t.co/6ALN4CvVwb pic.twitter.com/54VNnF8GqO

