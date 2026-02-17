Android यूजर्स के लिए आया काम का फीचर, अपने आप बन जाएगा जरूरी फाइल का बैकअप

Google ने एंड्रॉइड (Android) यूजर्स की सहूलियत के लिए काम का फीचर रिलीज किया है। यह ऑटोमेटिक डाउनलोड बैकअप (Automatic Downloads Backup) है। इस सुविधा के एक्टिव होने पर गूगल ड्राइव (Google Drive) में मौजूद डेटा का बैकअप अपने आप तैयार हो जाएगा। इससे प्लेटफॉर्म बेहतर हो जाएगा और मैनुअली बैकअप लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस टूल की जानकारी फरवरी प्ले सिस्टम अपडेट से मिली है। और पढें: हर हफ्ते 10 करोड़ भारतीय चला रहे हैं ChatGPT, Sam Altman का बड़ा खुलासा

Google का नया फीचर

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, Google का नया फीचर ऑटोमेटिक डाउनलोड बैकअप सिर्फ डाउनलोड फोल्डर में मौजूद फाइल जैसे पीडीएफ, टिकट, इनवॉइस आदि के लिए है। इसका सपोर्ट डिवाइस की पूरी स्टोरेज को सपोर्ट नहीं करता है। और पढें: Google ने लॉन्च किया Android 17 Beta, भर-भर के मिलेंगे फीचर्स

रिपोर्ट में आगे बताया कि इस सुविधा के जरिए बैकअप अपने आप गूगल ड्राइव में सेव हो जाएगा, लेकिन फोन में मौजूद फाइल किया गया बदलाव ड्राइव में देखने को नहीं मिलेगा। इसी तरह ड्राइव में मौजूद फाइल में किया चेंज फोन में मौजूद फाइल में देखने को नहीं मिलेगा। और पढें: AI Impact Summit 2026: भारत में आज से होगा शुरू, PM मोदी करेंगे उद्घाटन

कब मिलेगा सपोर्ट ?

जैसा कि हमने आपको ऊपर बताया कि गूगल के नए फीचर को फरवरी प्ले सिस्टम अपडेट में स्पॉट किया गया है। इस सुविधा को सिलेक्टेड यूजर्स के लिए रोलआउट करना शुरू कर दिया गया है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इसे सभी के लिए रोलआउट कर दिया जाएगा।

Try-On Works की डिटेल

गूगल ने पिछले साल दिसंबर में ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते क्रेज को ध्यान में रखकर नए Try-On टूल को रोलआउट किया था। इस फीचर के माध्यम से यूजर्स वर्चुअली कपड़ों को खरीदने से पहले ट्राई कर सकते हैं, जिससे यह समझने में आसानी होगी कि क्या वाकई कपड़ें पहनने पर अच्छे लग रहे हैं या नहीं।

कंपनी का मानना है कि इस फीचर को स्पेशली उन यूजर्स के लिए लाया गया है, जो ऑनलाइन कपड़ें खरीदना ज्यादा करते हैं। इससे शॉपिंग करना आसान हो जाएगा और यूजर्स का एक्सपीरियंस भी बेहतर होगा।