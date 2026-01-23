Fujifilm ने भारत में लॉन्च किया instax mini Evo Cinema हाइब्रिड कैमरा, मिलेंगे ये खास फीचर्स

Published By: Ashutosh Ojha | Published: Jan 23, 2026, 01:24 PM (IST)
Fujifilm ने हाल ही में अपने नए हाइब्रिड कैमरा instax mini Evo Cinema को भारत में लॉन्च करने की घोषणा की है। यह कैमरा खास इसलिए है क्योंकि यह सिर्फ फोटोग्राफी के लिए नहीं बल्कि वीडियो रिकॉर्डिंग और इंस्टेंट फोटो प्रिंटिंग के लिए भी परफेक्ट है। कंपनी के अनुसार, इस कैमरे का डिजाइन 1965 में लॉन्च हुए FUJICA Single-8 8mm मूवी कैमरे से प्रेरित है। इसे देखकर यूजर को पुराने समय की फिल्म कैमरा स्टाइल याद आती है लेकिन इसमें आधुनिक टेक्नोलॉजी का भी पूरा इस्तेमाल किया गया है।
instax mini Evo Cinema कैमरे में पीछे की ओर LCD स्क्रीन लगी है, जिससे यूजर अपने फोटो और वीडियो को प्रीव्यू कर सकते हैं और केवल वही फोटो प्रिंट कर सकते हैं जो उन्हें पसंद हो, सबसे खास फीचर यह है कि यह कैमरा रिकॉर्ड किए गए वीडियो को QR कोड में बदल सकता है। जब कोई यूजर अपने स्मार्टफोन से इस QR कोड को स्कैन करता है, तो वीडियो instax-स्टाइल फ्रेम के भीतर रिप्ले होता है। इसके अलावा कैमरा वीडियो से कोई स्टिल फ्रेम निकालकर उसे तुरंत प्रिंट भी कर सकता है।
Fujifilm का यह कैमरा स्मार्टफोन के साथ भी जुड़ सकता है। इसके लिए कंपनी ने एक डेडिकेटेड ऐप भी लॉन्च किया है। इस ऐप के जरिए यूजर अपने फोन में मौजूद फोटो को कैमरे से प्रिंट कर सकते हैं यानी यह स्टिल कैमरा, वीडियो कैमरा और इंस्टेंट प्रिंटर तीनों का काम एक साथ करता है। इसके अलावाइसमें नया Eras Dial फीचर भी दिया गया है। इस फीचर की मदद से यूजर फोटो और वीडियो में 1960 के दशक की फिल्म कैमरा जैसी विजुअल और ऑडियो इफेक्ट्स जोड़ सकता है। कंपनी ने बताया है कि इस फीचर में कुल 10 अलग-अलग एरा-बेस्ड इफेक्ट्स मौजूद हैं।
Fujifilm instax mini Evo Cinema के लिए प्रीबुकिंग 21 जनवरी से 27 जनवरी तक की जा सकती है। वहीं इसका आम बिक्री 28 जनवरी से शुरू होगी। कैमरे की कीमत Rs 47,999 रखी गई है और इसे आधिकारिक instax इंडिया वेबसाइट से खरीदा जा सकेगा। यह कैमरा उन यूजर्स के लिए खास है जो फोटोशूट और वीडियो रिकॉर्डिंग दोनों का अनुभव एक ही डिवाइस से लेना चाहते हैं और साथ ही इंस्टेंट प्रिंट की सुविधा भी चाहते हैं। Fujifilm का दावा है कि instax mini Evo Cinema न सिर्फ पुराने दौर की याद दिलाता है, बल्कि आधुनिक डिजिटल सुविधाओं के साथ फोटोग्राफी का नया एक्सपीरियंस भी देगा।
