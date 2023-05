भारत में पोर्नोग्राफिक कंटेंट और उससे जुड़ी वेबसाइट्स को साल 2015 में ही बैन करना शुरू कर दिया गया था। इसी कड़ी में पिछले साल सितंबर महीने में सरकार ने 67 ऐसी वेबसाइट्स को बैन किया था, जिन पर अडल्स कॉन्टेंट पब्लिश किए जा रहे थे। जहां सरकार पोर्न कॉन्टेंट वाली साइट्स पर बैन लगा रही है, वहीं कुछ लोगों ने अब ऐसे कॉन्टेंट को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए फैला रहे हैं। दरअसल, पिछले कुछ समय से Facebook के ‘Watch’ सेक्शन में एडल्ट कॉन्टेंट धड़ल्ले से पब्लिश किए जा रहे हैं। अब यूजर्स ने इनकी शिकायत करना भी शुरू कर दिया है। आइए जानते हैं सभी डिटेल्स। Also Read - Facebook की पेरेंटल कंपनी Meta ने हटाया बैड कंटेंट, 4.3 करोड़ से ज्यादा पोस्ट पर एक्शन

Entrackr की लेटेस्ट रिपोर्ट में इस मुद्दे को हाइलाइट किया गया है। रिपोर्ट में जानकारी दी गई है कि Facebook कैसे पोर्न कॉन्टेंट पब्लिश करने वालों के लिए एक नया अड्डा बन गया है। Facebook Watch सेक्शन पर क्लिक करते ही एडल्ट कॉन्टेंट की भरमार देखने को मिलती है। रिपोर्ट में ऐसे ही कुछ अकाउंट्स को हाइलाइट किए गए हैं, जो कि खुलेआम फेसबुक पर इस तरह के वीडियो को शेयर कर रहे हैं। यह लोग इन वीडियो को शॉर्ट्स, लाइव ब्रॉडकास्ट और फुल वीडियो की तरह पब्लिश कर रहे हैं। Also Read - Facebook की पेरेंटल कंपनी ने उठाया AI Model से पर्दा, मिलेगी फोटो की पूरी डिटेल्स

@Meta @MIB_India @PIBHomeAffairs sir like to bring to your kind information that porn is being served on Facebook in the live video section, Facebook bans people on using words like pig or hang or shoot under its policy but cannot ban pages which serves nudity or porn

— DS (@Dinshri150374) May 17, 2023