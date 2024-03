CAA: सरकार ने लॉन्च किया पोर्टल और मोबाइल ऐप, नागरिकता के लिए ऐसे ऑनलाइन होंगे आवेदन

CAA: केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने एक नया वेब पोर्टल किया है। इस पोर्टल के जरिए अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए शरणार्थी भारतीय नागरिकता पाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। वेब पोर्टल के साथ-साथ सरकार ने मोबाइल ऐप CAA-2019 भी लॉन्च किया है।

बता दें कि हाल में संशोधित नागरिकता कानून (CAA) लागू हुआ है। इसके बाद अब अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए हुए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को नागरिकता दी जाएगी। मंत्रालय ने बताया है कि इसके लिए आवेदन ऑनलाइन माध्यम से किए जाएंगे। आइये, इसके बारे में डिटेल में जानते हैं।

गृह मंत्रालय ने तीनों देशों के शरणार्थियों के लिए नागरिकता हासिल करने की प्रकिया को आसान बनाने के लिए एक वेब पोर्टल और ऐप लॉन्च किया है। इसके जरिए वे नागरिकता पाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने 11 मार्च, 2024 को नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 लागू किया। कानून पारित करने के चार साल बाद इसे लागू किया गया है।

The Citizenship (Amendment) Rules, 2024 under the CAA-2019 have been notified. A new portal has been launched, persons eligible under CAA-2019 can apply for citizenship on this portal https://t.co/Z0BFTYJi8t. (1/2)@HMOIndia @PIB_India @DDNewslive @airnewsalerts

— Spokesperson, Ministry of Home Affairs (@PIBHomeAffairs) March 12, 2024