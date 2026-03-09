comscore
BSNL ने कमाल का फीचर किया लॉन्च, अब महिलाएं कर सकती हैं रिचार्ज बिना नंबर बताए, जानिए कैसे

BSNL ने महिलाओं की मोबाइल प्राइवेसी सुरक्षित करने के लिए नया ‘Kavach Number’ फीचर लॉन्च किया है। अब महिलाएं अपना असली नंबर बताए बिना रिचार्ज कर सकती हैं। आइए जानते हैं...

Published By: Ashutosh Ojha | Published: Mar 09, 2026, 03:01 PM (IST)

BSNL ने महिलाओं की मोबाइल नंबर प्राइवेसी सुरक्षित रखने के लिए नया फीचर ‘Kavach Number’ लॉन्च किया है। यह फीचर महिलाओं को उनके असली मोबाइल नंबर को शेयर किए बिना रिचार्ज करने की सुविधा देता है। BSNL के अनुसार, यह फीचर विशेष रूप से महिलाओं की सुरक्षा और प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 8 मार्च को इसे शुरू किया गया। कंपनी का कहना है कि यह फीचर महिलाओं के मोबाइल नंबर के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करेगा और उनके व्यक्तिगत जानकारी को सार्वजनिक होने से बचाएगा। news और पढें: BSNL का सस्ता प्लान, चलेगा 50 दिन

BSNL का कवच नंबर फीचर कैसे काम करता है?

BSNL का कवच नंबर फीचर महिलाओं को उनके असली नंबर की सुरक्षा के साथ रिचार्ज करने सुविधा देता है। इस सेवा के तहत, BSNL यूजर्स को उनके असली नंबर से लिंक किया गया 10 अंकों का अस्थायी या वैकल्पिक नंबर SMS के माध्यम से देता है। महिलाएं इस अस्थायी नंबर का यूज मोबाइल रिचार्ज के दौरान कर सकती हैं, जिससे उनका असली नंबर किसी के सामने नहीं आता। news और पढें: BSNL Holi Offer: 150 दिन + 14 दिन की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिलेगी FREE, होली के मौके पर रंग बरसे ऑफर

महिलाएं कवच नंबर का यूज क्यों करें?

कवच नंबर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि महिलाएं अपने असली मोबाइल नंबर को शेयर किए बिना रिचार्ज कर सकती हैं। रिटेल स्टोर या दुकानों पर अक्सर महिलाओं को अपना नंबर बताना पड़ता है, जिससे उनकी प्राइवेसी खतरे में पड़ सकती है। अब महिलाएं केवल कवच नंबर देंगी और उनका असली नंबर पूरी तरह सुरक्षित रहेगा। इससे न केवल उनकी निजी जानकारी सुरक्षित रहेगी, बल्कि रिचार्ज भी बिना किसी समस्या के पूरा हो जाएगा।

BSNL कवच नंबर कैसे प्राप्त करें?

BSNL के कवच नंबर फीचर का यूज करना बेहद आसान है। इच्छुक यूजर्स BSNL की ‘Self Care App’ के जरिए कवच नंबर प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा फीचर की पूरी जानकारी BSNL की आधिकारिक वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। कंपनी का कहना है कि यह पहल महिलाओं की सुरक्षा और डिजिटल प्राइवेसी को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।