Brave Ark 2-in-1 कंपनी का लेटेस्ट डिवाइस है, जिसे आप लैपटॉप और टैबलेट दोनों की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे कंपनी ने Brave Ark 2-in-1 Android PC नाम दिया है। कंपनी के मुताबिक, इस डिवाइस को आप प्रोफेशनल वर्क के लिए लैपटॉप के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं, गेमिंग व पढ़ाई के लिए इसे आप टैब के तौर पर भी यूज कर सकते हैं। फीचर्स की बात करें, तो कंपनी ने इस डिवाइस में 12.95 इंच का टचडिस्प्ले दिया है। इसके अलावा, यह Snapdragon 8s Gen 3 प्रोसेसर से लैस है, जिसे आप Android PC मोड पर भी चला सकते हैं। कंपनी ने इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए कैमरा भी दिया है। आइए जानते हैं इसकी कीमत और खूबियां।

Brave Ark 2-in-1 Price in India, Availability

कंपनी ने हाल ही में Brave Ark 2-in-1 को भारतीय मार्केट में लॉन्च किया है। इसकी कीमत 34,999 रुपये है, जिसमें इसका सिंगल 12GB RAM + 256GB स्टोरेज मॉडल आता है। इस टैब या फिर लैपटॉप को आप Amazon से खरीद सकते हैं। कंपनी ने इसमें कलर ऑप्शन भी सिंगल पेश किया है, जो कि Galactic Blue है। इसके साथ कंपनी stylus सपोर्ट भी दे रही है, जिसका नाम Brave Ark Pen है।

Brave Ark 2-in-1 Specifications, Features

फीचर्स की बात करें, तो Brave Ark 2-in-1 में 12.95 इंच का डिस्प्ले मिलता है। इस डिस्प्ले का रेजलूशन 2.8K (‎2,880×1,840 पिक्सल) है। इसमें आपको 144Hz रिफ्रेश रेट मिलता है। साथ ही इसमें 700 Nits तक की ब्राइटनेस मौजूद है। इसके अलावा, यह टैब Snapdragon 8s Gen 3 प्रोसेसर से लैस है, जिसके साथ कंपनी ने Adreno 732 GPU दिया गया है। इसमें आपको 12GB RAM व 256GB स्टोरेज मौजूल है। टैब की स्टोरेज को 1TB तक बढ़ाया भी जा सकता है।

जैसे कि हमने बताया कंपनी ने इस Android PC में रियर कैमरा दिया है, जो कि 13MP का है। इसके साथ आपको LED फ्लैश मिलेगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए इसमें 5MP का फ्रंट कैमरा मिलता है। ऑडियो के लिए इसमें 8 स्पीकर्स और 2 माइक्रोफोन मौजूद है। इसके साथ DTS Audio और noise reduction सपोर्ट भी मिलता है। इसकी बैटरी 14,550mAh की है, जिसके साथ 33W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। इसका डायमेंशन 291.61×191.08×7.6mm और भार 706 ग्राम है।