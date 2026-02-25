बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा के लिए Apple ने लॉन्च किया नया सिस्टम, मिलेगा ये फायदा

Apple ने हाल ही में अपने प्लेटफॉर्म पर एक नया Age Verification टूल लॉन्च किया है। इसका मकसद है कि डेवलपर्स अपने ऐप्स को बच्चों की सुरक्षा वाले कानूनों के अनुसार बेहतर बना सकें। इस अपडेट में Declared Age Range API भी सुधार के साथ बीटा वर्जन में उपलब्ध है। यह API ऐप्स को मदद करती है कि वे यूजर की उम्र के आधार पर ऐप की कैटेगरी तय करें और उम्र जांच का तरीका बताएं। Apple ने कहा कि ये टूल्स डेवलपर्स को अमेरिका और कुछ बाकी देशों जैसे ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, यूटा और लुइजियाना में आने वाले नियमों के अनुसार अपने ऐप्स में बदलाव करने में मदद करेंगे।

किन देशों में नए नियम कब लागू होंगे

24 फरवरी 2026 से, Apple ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और सिंगापुर में उन यूजर्स को 18+ रेट वाले ऐप डाउनलोड करने से रोकेगा जिनकी उम्र की पुष्टि नहीं हुई है। ब्राजील में अगर कोई डेवलपर अपने ऐप में लूट बॉक्स जोड़ता है और इसे Age रेटिंग फॉर्म में बताता है, तो उस ऐप की रेटिंग अपने आप 18+ हो जाएगी। अमेरिका में यह नियम खासकर यूटा (6 मई 2026 से) और लुइजियाना (1 जुलाई 2026 से) में लागू होगा। इन राज्यों में डेवलपर्स को Apple की API का इस्तेमाल करके यूजर की उम्र चेक करनी होगी। कुछ मामलों में खासकर जब ऐप में बड़े अपडेट आते हैं, तो पैरेंटल परमिशन भी लेना जरूरी होगा।

डेवलपर्स के लिए नए टूल्स

Apple ने डेवलपर्स के लिए कई नए टूल्स पेश किए हैं। इसमें Declared Age Range API शामिल है, जो उम्र और पैरेंटल परमिशन की जानकारी देता है। इसके अलावा Significant Change API, PermissionKit, StoreKit में नई Age Rating प्रॉपर्टी और App Store Server Notifications भी शामिल हैं। इन टूल्स से डेवलपर्स ऐप्स में उम्र-संबंधी नियमों का पालन कर सकते हैं और अपडेट्स के दौरान सही तरीके से यूजर्स को नोटिफिकेशन भेज सकते हैं।

बड़ा अपडेट रिलीज के लिए डेवलपर्स को पालन करना होगा ये नियम

Apple ने कहा है कि जब डेवलपर्स कोई बड़ा अपडेट रिलीज करेंगे, तो उन्हें Significant Update Action फीचर के नियम और Human Interface Guidelines का पालन करना होगा। इसका मतलब है कि यूजर को अपडेट के बारे में साफ और समझने में आसान जानकारी दी जानी चाहिए। यह कदम बच्चों की सुरक्षा के लिए है और साथ ही डेवलपर्स को भी अपनी ऐप्स नियम के अनुसार अपडेट करने में मदद करता है। Apple का कहना है कि यह ग्लोबल Age Verification सिस्टम यूजर्स और डेवलपर्स दोनों के लिए सुरक्षा बढ़ाएगा। ये नियम और टूल्स दुनिया भर में बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को मजबूत करने की Apple की कोशिशों का हिस्सा हैं और भविष्य में और भी देशों में लागू होने की संभावना है।