Apple BKC Store: एप्पल ने भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई में पहला रिटेल स्टोर ओपन किया है। इस स्टोर की ग्रैंड ओपनिंग में एक शख्स ऐसा गिफ्ट लेकर आया, जिसे देखकर एप्पल सीईओ टिम कुक खुशी से झूम उठे। एप्पल दो दिन बाद यानी 20 अप्रैल को एप्पल का दूसरा स्टोर राजधानी के साकेत में ओपन करेगा। एप्पल स्टोर अपनी बिक्री से ज्यादा सुविधाओं और यूजर एक्सपीरियंस के लिए जाना जाता है।यही कारण है कि मुंबई स्थित पहले एप्पल स्टोर की ओपनिंग के दौरान हजारों की संख्यां में लोग पहुंचे थे। Also Read - Apple इस साल ला सकता है AR/VR हैडसेट, घर बैठे कराएगा समुंदर की सैर

भारत में एप्पल के पहले स्टोर ओपनिंग के दौरान कंपनी के सीईओ टिम कुक से साथ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रिटेल Deirdre O’Brien भी मौजूद थे। लोगों के भारी भीड़ के बीच एक शख्स टिम कुक के लिए खास तोहफा लेकर आया था। इस तोहफे को देखकर टिम कुक का मुंह खुला रह गया। टिम कुक ने तोहफा देखकर इस अंजान शख्स को खुशी से गले लगाया और तस्वीरें भी खिंचवाई। साथ ही, टिम कुक थोड़े भावुक भी हो गए।

The energy, creativity, and passion in Mumbai is incredible! We are so excited to open Apple BKC — our first store in India. pic.twitter.com/talx2ZQEMl

— Tim Cook (@tim_cook) April 18, 2023