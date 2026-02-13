comscore
लॉन्च से पहले Xiaomi 18 की इमेज आई सामने, डिजाइन हुआ रिवील

Xiaomi 18 अपनी लॉन्चिंग को लेकर चर्चा में बना हुआ है। इस फोन के स्पेसिफिकेशन लीक हो गए हैं। अब फोन से जुड़ी इमेज आई है। इसमें हैंडसेट के बैक पैनल को देखा जा सकता है।

Published By: Ajay Verma | Published: Feb 13, 2026, 01:20 PM (IST)

Xiaomi 17 Ultra (2)
Xiaomi 18 कंपनी का अपकमिंग फ्लैगशिप स्मार्टफोन है, जिसे इस साल ग्लोबल बाजार में लाने की तैयारी चल रही है। इस डिवाइस की रिपोर्ट्स लीक हो चुकी हैं। इनसे संभावित फीचर्स का पता चला है। साथ ही, संभावित लॉन्चिंग से जुड़ी डिटेल मिली है। अब फोन की इमेज सामने आई है, जिसमें बैक-पैनल को देखा जा सकता है। इसके अलावा, रेंडर से ज्यादा कुछ रिवील नहीं हुआ है।

कैसा है Xiaomi 18 का डिजाइन ?

गिज्मोचाइना की एक रिपोर्ट में बताया गया कि चीन के ब्लॉगर की तरफ से Xiaomi 18 की इमेज लीक की गई है। इस लीक तस्वीर को देखें, तो फोन व्हाइट कलर में उपलब्ध है। इस हैंडसेट के बैक पैनल में तीन कैमरा लेंस दिए गए हैं। इसके कॉर्नर राउंड हैं। इसको Minimalist Aesthetic डिजाइन दिया गया है। इसका लुक OPPO Reno 15 से मिलता है।

Credit: Gizmochina

ऐसे हो सकते हैं फीचर

पिछली रिपोर्ट्स और लीक्स में कहा गया कि शाओमी के शाओमी 18 फोन में 6.3 से 6.4 इंच का एचडी डिस्प्ले मिल सकता है। इसका रिफ्रेश रेट 144 हर्ट्ज होगा। सुरक्षा के लिहाज से फोन में फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक मिलेगा।

इस 5जी स्मार्टफोन में शाओमी 17 से बड़ी बैटरी मिल सकती है। इसको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया जाएगा। स्मूथ फंक्शनिंग के लिए मोबाइल फोन में Snapdragon 8 Elite Gen 6 प्रोसेसर दिए जाने की संभावना है।

कैमरा और अन्य डिटेल

शाओमी 18 में शानदार फोटो क्लिक करने के लिए 200MP का कैमरा दिया जा सकता है। इसके साथ 50MP का मेन और अल्ट्रा-वाइड एंगल लेंस भी मिलेगा। सेल्फी के लिए भी 50MP का कैमरा दिए जाने की उम्मीद है। इसमें AI एडिट और बैकग्राउंड रिमूवर जैसे टूल मिलेंगे। वहीं, फोन में सिम कार्ड स्लॉट, वाईफाई, जीपीएस, ब्लूटूथ और टाईप-सी पोर्ट जैसी कनेक्टिविटी भी दी जाएगी।

कब होगा लॉन्च और कितनी होगी कीमत ?

स्मार्टफोन कंपनी शाओमी ने अभी तक शाओमी 18 की लॉन्चिंग को लेकर कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन लीक्स की मानें, तो स्मार्टफोन को सितंबर से अक्टूबर के बीच पेश किया जा सकता है। इसकी कीमत 60 से 65 हजार के बीच रखी जा सकती है।