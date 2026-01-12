Published By: Manisha | Published: Jan 12, 2026, 03:57 PM (IST)
Vivo X200T स्मार्टफोन की इंडिया लॉन्चिंग कंफर्म हो गई है। कंपनी ने इस फोन को ई-कॉमर्स जाइंट Flipkart पर लिस्ट कर दिया है, जिसमें फोन की टीजर तस्वीर देखने को मिलती है। फ्लिपकार्ट लिस्टिंग के जरिए फोन की इंडिया लॉन्चिंग कंफर्म हो गई है। फिलहाल, कंपनी ने फोन की लॉन्च डेट रिवील नहीं की है। टीजर पोस्टर में फोन का बैक पैनल देखने को मिला है, जिसमें ट्रिपल रियर कैमरा देखने को मिला है। आइए जानते हैं फोन से जुड़ी सभी डिटेल्स। और पढें: Vivo X300 Pro पर सीधे 10,000 रुपये का Discount, 200MP कैमरा और 16GB RAM के साथ मिलेंगे ये तगड़े फीचर्स
Flipkart पर Vivo X200T स्मार्टफोन को डेडिकेटेड माइक्रोसाइट लाइव हो गई है। फ्लिपकार्ट पर फिलहाल यह फोन Coming Soon टैग के साथ लिस्ट है। कंपनी ने फोन की लॉन्च डेट अभी रिवील नहीं की है। हालांकि, फोन की लिस्टिंग से यह तो साफ हो चुका है कि यह फोन जल्द ही भारत में दस्तक देने वाला है। और पढें: 7200mAh बैटरी, 50MP कैमरा और 120Hz की डिस्प्ले के साथ लॉन्च हुआ Vivo का ये फोन, जानें कीमत
जैसे कि हमने बताया टीजर वीडियो में वीवो एक्स200टी फोन की पहली झलक देखने को मिल रही है, जिसमें फोन का बैक पैनल देखा जा सकता है। फोन में कंपनी ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देने वाली है। फोन में Zeiss ब्रांड कैमरा सेटअप मौजूद होगा।
पुरानी रिपोर्ट्स में वीवो एक्स200टी फोन के फीचर्स ऑनलाइन लीक हो चुके हैं। लीक फीचर्स की बात करें, तो फोन में 6.67 इंच का AMOLED डिस्प्ले मौजूद होगा। इस डिस्प्ले का रेजलूशन 1.5K पिक्सल का होगा। इसके अलावा, फोन MediaTek Dimensity 9400+ प्रोसेसर से लैस हो सकता है।
फोटोग्राफी के लिए फोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मौजूद हो सकता है। इस सेटअप में 50MP का प्राइमरी कैमरा OIS सपोर्ट के साथ मौजूद होगा। इसके साथ 50MP का सेकेंडरी कैमरा और 50MP का अल्ट्रा-वाइड सेंसर शामिल हो सकता है। फोन की बैटरी 6200mAh की होगी, जिसके साथ आपको 90W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिल सकता है। इसमें 40W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट मौजूद होगा।
सिर्फ फीचर्स ही नहीं Vivo X200T फोन की प्राइस रेंज भी ऑनलाइन लीक हो चुकी है। लीक की मानें, तो वीवो का यह फोन 50,000 रुपये से 55,000 रुपये तक की कीमत में पेश किया जा सकता है।
