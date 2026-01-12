Vivo X300 Pro पर सीधे 10,000 रुपये का Discount, 200MP कैमरा और 16GB RAM के साथ मिलेंगे ये तगड़े फीचर्स

भारतीय रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम में हुआ बड़ा बदलाव, जानें क्या

भारतीय रेलवे ने अपने टिकट बुकिंग सिस्टम में बड़ा बदलाव किया है। 12 जनवरी 2026 से अब सिर्फ Aadhaar-verified IRCTC यूजर ही ट्रेन की टिकट बुक कर पाएंगे। अब एडवांस रिजर्वेशन के पहले दिन रात 12 बजे तक टिकट बुकिंग की जा सकेगी। आइए जानते हैं...