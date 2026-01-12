comscore
Vivo X300 Pro पर सीधे 10,000 रुपये का Discount, 200MP कैमरा और 16GB RAM के साथ मिलेंगे ये तगड़े फीचर्स

Vivo X300 Pro flat 10000 discount offer on Amazon Price in India specs 200MP Camera 16GB RAM specs: वीवो के प्रीमियम फोन पर सीधे मिल रहा इतना बड़ा डिस्काउंट। खरीदने का Best Time।

Edited By: Manisha| Published By: Manisha| Published: Jan 12, 2026, 01:46 PM (IST)

Vivo X300 Pro (6)zoom icon
18

Vivo X300 Pro Display

Vivo X300 Pro फोन में 6.78 इंच का AMOLED flat डिस्प्ले दिया गया है, जिसका रेजलूशन 1260 × 2800 पिक्सल है। वहीं, इसका रिफ्रेश रेट 120Hz का है।

Vivo X300 Pro (3)zoom icon
28

Vivo X300 Pro Performance

Vivo X300 Pro में MediaTek Dimensity 9500 प्रोसेसर मिलता है। इतना ही नहीं इस फोन में VS1 Professional Imaging चिप भी मौजूद है। इसके अलावा, फोन Android 16-बेस्ड OriginOS 6 के साथ आता है।

Vivo X300 Pro (1)zoom icon
38

Vivo X300 Pro RAM

Vivo X300 Pro में सिंगल 16GB RAM + 512GB स्टोरेज मॉडल मिलता है।

Vivo X300 Prozoom icon
48

Vivo X300 Pro Camera

Vivo X300 Pro में फोटोग्राफी के लिए ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। इस सेटअप में 50MP का प्राइमरी कैमरा, 200MP का टेलीफोटो सेंसर और 50MP का अल्ट्रा-वाइड सेंसर मौजूद है।

Vivo X300 Pro (7)zoom icon
58

Vivo X300 Pro Selfie Camera

Vivo X300 Pro में सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए कंपनी ने 50MP का फ्रंट कैमरा दिया है।

Vivo X300 Pro (4)zoom icon
68

Vivo X300 Pro Battery

Vivo X300 Pro में 6,510mAh की जंबो बैटरी मिलती है। इसके साथ फोन में 90W फास्ट चार्जिंग मौजूद है। इसके अलावा, इसमें 40W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट भी मिलता है।

Vivo X300 Pro (5)zoom icon
78

Vivo X300 Pro Price

Vivo X300 Pro फोन के 16GB RAM + 512GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत Amazon पर 1,19,999 रुपये लिस्ट है। इसे आप अभी सेल के दौरान कम दाम में खरीद सकेंगे।

Vivo X300 Pro (2)zoom icon
88

Vivo X300 Pro Discount

Vivo X300 Pro के डिस्काउंट पर नजर डालें, तो अभी इस फोन को आप अमेजन से सिर्फ 1,09,999 रुपये में खरीद सकेंगे। इसके अलावा, फोन पर बैंक कार्ड के जरिए 10,000 रुपये का डिस्काउंट ऑफर अलग से मिलेगा।