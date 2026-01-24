Vivo V70 Series: भारत में लॉन्च से पहले कीमत और डिजाइन लीक, जानें क्या-क्या होगा खास

Vivo जल्द ही अपने नए स्मार्टफोन लाइनअप Vivo V70 Series भारत में लॉन्च करने वाला है। इस Series में Vivo V70, Vivo V70 Elite और कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार Vivo V70 FE शामिल हो सकते हैं। टिपस्टर Yogesh Brar के अनुसार, ये स्मार्टफोन भारत में अगले महीने यानी फरवरी के मध्य में पेश किए जा सकते हैं, लॉन्च से पहले ही इनकी कीमत, डिजाइन और कलर ऑप्शन्स की जानकारी ऑनलाइन लीक हो गई है, उम्मीद है कि यह सीरीज प्रीमियम मिड-रेंज कैटेगरी में आएगी और इनकी कीमत ₹55,000 से कम हो सकती है। और पढें: Vivo V70 FE जल्द भारत में हो सकता है लॉन्च! Geekbench पर हुआ स्पॉट

डिजाइन और कलर ऑप्शन

डिजाइन की बात करें तो Vivo V70 और Vivo V70 Elite लगभग समान दिखते हैं। लीक रेंडर्स में फोन को ब्लैक कलर में दिखाया गया है। फोन के पीछे की तरफ ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है, जो स्क्वायर शेप वाले कैमरा आइलैंड में रखा गया है और इसके साथ LED फ्लैश भी है, नीचे-बाएं कोने में वर्टिकली Vivo का ब्रांडिंग है। फोन के दाईं तरफ पावर बटन और वॉल्यूम रॉकर दिए गए हैं। फ्रंट में Vivo V70 Elite में होल-पंच डिस्प्ले होगा, जिसमें सेल्फी कैमरा फिट किया जाएगा और इसमें पतले बेजल्स हैं। कलर्स ऑप्शन्स में Vivo V70 के लिए Passion Red और Lemon Yellow, जबकि Vivo V70 Elite के लिए Passion Red, Sand Beige और Black का ऑप्शन मिल सकता है।

स्पेसिफिकेशन और कैमरा फीचर्स

Vivo V70 और V70 Elite में 6.59-inch Full-HD+ AMOLED डिस्प्ले मिलने की संभावना है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करेगा। परफॉर्मेंस के लिए Elite मॉडल में Snapdragon 8s Gen 3 चिपसेट हो सकता है, जबकि स्टैंडर्ड मॉडल में Snapdragon 7 Gen 4 हो सकता है। कैमरे की बात करें तो ट्रिपल कैमरा सेटअप में 50MP का मेन कैमरा, 8MP का अल्ट्रावाइड कैमरा और 50MP का Zeiss ट्यून किया गया टेलीफोटो कैमरा होगा, जिसमें 3x ऑप्टिकल जूम की सुविधा होगी।

बैटरी और अतिरिक्त फीचर्स

हाल ही में EU एनर्जी लेबल में Vivo V70 का मॉडल नंबर V2538 देखा गया, जिससे बैटरी और ड्यूरेबिलिटी की जानकारी मिली। इसमें 6320mAh बैटरी दी जा सकती है, जिसे कंपनी 6500mAh के रूप में प्रमोट कर सकती है। बैटरी लगभग 900 चार्ज साइकिल्स तक 80% क्षमता बनाए रख सकती है। फोन में 55W वायर्ड फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट होगा, इसके अलावा फोन में IP68 रेटिंग भी मिलेगी।