Vivo T5x 5G की कीमत आई सामने! स्पेसिफिकेशन भी हुए रिवील

Vivo T5x 5G भारत में लॉन्च होने को तैयार है। इस फोन को मिड रेंज में लाने की तैयारी चल रही है। इसकी माइक्रोसाइट Flipkart पर लाइव हो चुकी है। अब डिवाइस की कीमत लीक हो गई है। इसके संभावित स्पेसिफिकेशन भी सामने आ गए हैं। और पढें: Vivo V70 और Vivo T5x 5G भारत में जल्द देंगे दस्तक! BIS लिस्टिंग से मिले संकेत

कितनी होगी कीमत ?

टिप्सटर Yogesh Brar का कहना है कि Vivo T5x 5G स्मार्टफोन को मार्च के मध्य में लॉन्च किया जा सकता है। इस फोन की कीमत 20 हजार से कम रखी जाने की संभावना है। इसके आने से मिड रेंज में Xiaomi, Samsung और OPPO जैसे ब्रांड को टक्कर मिलेगी।

ऐसे हो सकते हैं स्पेसिफिकेशन

टिप्सटर की मानें, तो वीवो टी5एक्स को MediaTek Dimensity 7400-Turbo चिपसेट के साथ लाया जा सकता है। इस फोन में एंड्रॉइड 16 बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ 256 जीबी तक की इंटरनल स्टोरेज मिल सकती है। इसके अलावा, हैंडसेट में AI टूल भी दिए जा सकते हैं।

कैमरा

फोटोग्राफी के लिए इस स्मार्टफोन में 50MP का कैमरा दिया जा सकता है, जिससे 4के वीडियो रिकॉर्ड की जा सकेगी। हालांकि, इस डिवाइस के फ्रंट कैमरा की जानकारी नहीं मिली है।

बैटरी और अन्य डिटेल

इस स्मार्टफोन में 7200mAh की जंबो बैटरी मिल सकती है, जो 44 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करेगी। इसे IP68-IP69+ की रेटिंग दी जाएगी। इसके अलावा, हैंडसेट में वाईफाई, जीपीएस, ब्लूटूथ, सिम कार्ड स्लॉट और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट जैसे स्पेक्स मिलेंगे।

Vivo T4x 5G की डिटेल

अंत में बताते चलें कि वीवो ने पिछले साल मार्च में Vivo T4x 5G को लॉन्च किया था। इस फोन की कीमत मिड रेंज में रखी गई है। इस स्मार्टफोन में 6.72 इंच का फुल एचडी प्लस डिस्प्ले मिलता है। इसमें MediaTek Dimensity 7300 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर और 256GB तक स्टोरेज मिलती है।

Add Techlusive as a Preferred Source

इस डिवाइस में 50MP का डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है, जबकि सेल्फी के लिए 8एमपी का कैमरा मिलता है। इसमें 6500mAh की बैटरी भी दी गई है। इसको 44 वॉट फास्ट चार्जिंग मिली है।