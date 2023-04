Tecno Spark 10 5G स्मार्टफोन भारत में पिछले महीने लॉन्च हुआ था। उस वक्त कंपनी ने फोन को सिंगल 4GB RAM + 64GB स्टोरेज ऑप्शन में लॉन्च किया था। वहीं, अब कंपनी ने इसका एक नया वेरिएंट लॉन्च किया है। यह फोन का 8GB RAM + 128GB स्टोरेज वेरिएंट है। स्पेसिफिकेशन की बात करें, तो टेक्नो के इस बजट फोन में यूजर्स को 50MP कैमरा, 5000mAh बैटरी और MediaTek Dimensity 6020 प्रोसेसर जैसे फीचर्स मिलते हैं। आइए जानते हैं नई वेरिएंट की कीमत और स्पेसिफिकेशन की डिटेल्स। Also Read - Tecno Spark 10 5G भारत में लॉन्च, जानें कीमत और फीचर्स

कंपनी ने लॉन्च के वक्त Tecno Spark 10 5G स्मार्टफोन को सिंगल 4GB RAM + 64GB स्टोरेज ऑप्शन में पेश किया था। इस वेरिएंट की कीमत 12,999 रुपये है। वहीं, अब इसका नया 8GB RAM + 128GB स्टोरेज वेरिएंट लॉन्च हो गया है, जिसकी कीमत 14,999 रूपये है। इस फोन को भी पिछले वेरिएंट की तरह तीन कलर ऑप्शन- मेटा ब्लू, मेटा व्हाइट और मेटा ब्लैक में लॉन्च किया गया है।

New variant alert!

Spark 10 5G with 16GB* RAM + 128GB ROM now available at nearest retail stores.

Buy now !!#5G #Spark105G #Spark10Universe #128GBROM pic.twitter.com/NOs6Uogp3Q

— TECNO Mobile India (@TecnoMobileInd) April 14, 2023