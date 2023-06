Tecno Camon 20 Series भारतीय बाजार में 28 मई, 2023 को लॉन्च हो गई थी।इस सीरीज के तहत कंपनी ने तीन स्मार्टफोन Tecno Camon 20, Camon 20 Pro 5G और Camon 20 Premier 5G लॉन्च किए थे। सीरीज में एक और Camon 20 Pro 4G मॉडल भी है, लेकिन इसे भारत में पेश नहीं किया गया है। सीरीज का बेस मॉडल पहले से ही बिक्री के लिए उपलब्ध है।

कंपनी ने कन्फर्म कर दिया था कि प्रो और प्रीमियर मॉडल की सेल जून के तीसरे हफ्ते में शुरू हो जाएगी। अब टेक्नो ने प्रो मॉडल की सेल डेट अनाउंस कर दी है। पिछले हफ्ते इन स्मार्टफोन के प्री-ऑर्डर शुरू हो गए थे। अब इनकी ओपन सेल भी शुरू होने वाली है। आइये, डिटेल में जानते हैं।

Tecno Mobile India ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करके Tecno Camon 20 Pro 5G की सेल डेट अनाउंस की है। इसकी सेल कल यानी 15 जून, 2023 को दोपहर 12 बजे शुरू हो जाएगी। तब तक, यूजर्स ई-कॉमर्स वेबसाइट Amazon से इसे प्री-बुक कर सकते हैं। प्री-बुकिंग करने वाले को वायरलेस ईयरबड्स मिल रहे हैं।

Capture the world in 64MP brilliance and say hello to super-steady shots. 📸 With #TECNOCamon20Pro5G 🤩

Sale starts 15th June, 12PM. Are you ready?#TECNO #KeepLovingKeepLiving pic.twitter.com/UF5tqcDcxp

— TECNO Mobile India (@TecnoMobileInd) June 13, 2023