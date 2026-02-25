comscore
ENG
  • Home
  • Mobile
  • Samsung Smartphone Price Hike In India Galaxy A And F Series Models Get Costlier According To Leak Report

क्या Samsung ने बढ़ा दी Galaxy A56 5G, A36 5G, और F17 5G की कीमतें? टिप्सटर ने किया बड़ा दावा

भारत में Samsung के स्मार्टफोन्स को लेकर नई चर्चा शुरू हो गई है। खबर है कि कंपनी ने अपने कुछ मॉडल्स की कीमतें बढ़ा दी हैं। Samsung Galaxy A56 5G, Samsung Galaxy A36 5G और Samsung Galaxy F17 5G के कुछ वेरिएंट महंगे बताए जा रहे हैं, हालांकि अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। आइए जानते हैं...

Published By: Ashutosh Ojha | Published: Feb 25, 2026, 03:59 PM (IST)

Samsung-Galaxy-A56-5G-15
  • whatsapp
  • twitter
  • facebook
  • whatsapp
  • twitter
  • facebook

भारत में Samsung के स्मार्टफोन्स को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी ने अपने कुछ फेमस मिड-रेंज और बजट स्मार्टफोन्स की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। यह बढ़ोतरी खासतौर पर Galaxy A और Galaxy F सीरीज के कुछ स्टोरेज वेरिएंट्स पर लागू बताई जा रही है। हालांकि कंपनी की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन एक लीक हुए internal डॉक्यूमेंट में नई कीमतों का जिक्र किया गया है। कहा जा रहा है कि यह नई दरें ऑफलाइन रिटेल स्टोर्स पर लागू हो सकती हैं, जबकि कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अभी पुरानी कीमतें ही दिखाई दे रही हैं। news और पढें: 512GB स्टोरेज और 50MP कैमरा वाले Samsung Galaxy S25 FE पर 5000 रुपये का Discount, अभी उठाएं लाभ

Galaxy A56 5G और Galaxy A36 5G की नई कीमतें क्या हैं?

टिप्सटर AN Leaks की X पोस्ट के अनुसार Samsung Galaxy A56 5G के 8GB + 256GB वेरिएंट की कीमत 43,999 रुपये से बढ़ाकर 44,999 रुपये कर दी गई है, यानी इसमें 1000 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। वहीं इसके 12GB + 256GB वेरिएंट की कीमत 47,999 रुपये से बढ़कर 48,999 रुपये हो गई है। इसी तरह Samsung Galaxy A36 5G के 8GB + 256GB मॉडल की कीमत 35,499 रुपये से बढ़ाकर 36,999 रुपये कर दी गई है। इसके 12GB + 256GB वेरिएंट की नई कीमत 40,499 रुपये बताई जा रही है। इन दोनों मॉडलों में लगभग 1000 रुपये तक की बढ़ोतरी देखी गई है। news और पढें: Samsung Galaxy A06 5G: 10,000 से भी कम मिल रहा सैमसंग का 5G फोन, फेस्टिवल ऑफर

क्या Galaxy F17 5G के वेरिएंट भी महंगे हुए हैं?

Galaxy F सीरीज में भी कीमतों में बदलाव की खबर है। Samsung Galaxy F17 5G के 4GB + 128GB और 6GB + 128GB वेरिएंट की कीमत में 1000 रुपये की बढ़ोतरी बताई जा रही है। अब ये मॉडल 16,499 रुपये और 17,999 रुपये में मिल सकते हैं। वहीं इसके 8GB + 128GB वेरिएंट की कीमत 1500 रुपये बढ़कर 19,999 रुपये हो गई है। यानी बजट सेगमेंट में भी ग्राहकों को अब थोड़ा ज्यादा पेमेंट करना पड़ सकता है। बताया जा रहा है कि यह बदलाव चुनिंदा स्टोरेज वेरिएंट्स पर लागू किया गया है।

Add Techlusive as a Preferred SourceAddTechlusiveasaPreferredSource

क्या आगे और भी Samsung फोन्स की कीमत बढ़ सकती है?

इससे पहले जनवरी में भी ऐसी खबरें आई थीं कि कंपनी ने इन मॉडलों की कीमतों में बढ़ोतरी की थी। साथ ही यह भी संकेत मिले थे कि आने वाले समय में प्रीमियम फोल्डेबल और फ्लैगशिप फोन्स जैसे Samsung Galaxy Z Fold 7, Samsung Galaxy Z Flip 7, Samsung Galaxy S25, Samsung Galaxy S25 FE और Samsung Galaxy A06 5G की कीमतों में भी इजाफा हो सकता है। फिलहाल कंपनी के आधिकारिक बयान का इंतजार है।