Samsung Galaxy Z Flip 8 में नहीं मिलेगा बड़ा कैमरा अपग्रेड, लीक में हुआ बड़ा खुलासा

Samsung अपने नए फोल्डेबल स्मार्टफोन Galaxy Z Flip 8 पर काम कर रहा है, जो Galaxy Z Flip 7 का अगला वर्जन है। Galaxy Z Flip 7 को अगस्त 2025 में लॉन्च किया गया था और अब रिपोर्ट्स के मुताबिक इसका अगला मॉडल जुलाई 2026 में Galaxy Z Fold 8 के साथ पेश किया जा सकता है हालांकि नए फोन में कुछ जरूरी अपग्रेड देखने को मिल सकते हैं लेकिन कैमरा से जुड़े मामले में Samsung इस बार बड़ा बदलाव करने के मूड में नहीं दिख रहा है। लीक रिपोर्ट्स के अनुसार, Galaxy Z Flip 8 में कैमरा स्पेसिफिकेशन लगभग वही रहेंगे जो मौजूदा मॉडल में दिए गए हैं। यह खबर उन यूजर्स के लिए थोड़ी निराशाजनक हो सकती है, जो कैमरा में बड़ा सुधार की उम्मीद कर रहे थे। और पढें: Samsung Galaxy Z Fold 8 और Z Flip 8 लॉन्च से पहले IMEI डेटाबेस में दिखे, लीक में हुआ बड़ा खुलासा

क्या कैमरा पहले जैसा ही होगा

डच टेक वेबसाइट Galaxy Club की रिपोर्ट के मुताबिक, Samsung Galaxy Z Flip 8 में डुअल रियर कैमरा सेटअप मिलेगा। इसमें 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा और 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा-वाइड एंगल लेंस शामिल हो सकता है। वहीं सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 10 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिए जाने की बात कही जा रही है, जो मेन डिस्प्ले में होल-पंच कटआउट के साथ आएगा। ये सभी कैमरा स्पेसिफिकेशन बिल्कुल Galaxy Z Flip 7 जैसे ही बताए जा रहे हैं, यानी फोटोग्राफी के शौकीनों को इस बार नए हार्डवेयर का फायदा शायद न मिले हालांकि Samsung सॉफ्टवेयर और इमेज प्रोसेसिंग के जरिए कैमरा परफॉर्मेंस को बेहतर बना सकता है। और पढें: Samsung Galaxy Z Flip 8 में मिल सकता है 2nm टेक्नोलॉजी वाला Exynos 2600 Processor, जानें इसकी खासियत

कीमत पर नहीं पड़ेगा असर

कैमरा में बड़े बदलाव न होने का फायदा यह हो सकता है कि फोन की कीमत ज्यादा न बढ़े, पिछले कुछ सालों में स्मार्टफोन के दाम लगातार बढ़ते रहे हैं लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक, Samsung ने Galaxy Z Flip 8, Galaxy Z Fold 8 और Galaxy S26 Series की कीमतें वैसे ही रखने का फैसला किया है। कंपनी ऐसा इसलिए कर रही है ताकि मार्केट में अपनी पकड़ बनी रहे और मुनाफा भी सही तरीके से मिल सके अगर ऐसा होता है तो Galaxy Z Flip 8 उन लोगों के लिए बढ़िया ऑप्शन हो सकता है, जो फोल्ड होने वाला प्रीमियम फोन चाहते हैं लेकिन ज्यादा महंगा फोन नहीं लेना चाहते।

Trending Now

क्या मिल सकती है स्पेसिफिकेशन

स्पेसिफिकेशन की बात करें तो Galaxy Z Flip 8 में Samsung का नया Exynos 2600 चिपसेट दिए जाने की उम्मीद है। Samsung पिछले कुछ समय से अपने क्लैमशेल फोल्डेबल फोन्स में क्वालकॉम की बजाय Exynos प्रोसेसर का इस्तेमाल कर रहा है, आखिरी बार Snapdragon प्रोसेसर Galaxy Z Flip 5 में देखा गया था, जिसमें Snapdragon 8 Gen 2 दिया गया था। इसके बाद Galaxy Z Flip 6 और Z Flip 7 में Exynos चिप्स आए। इसके अलावा Galaxy Z Flip 8 के लगभग 38 ग्राम हल्का होने की भी चर्चा है और इसका वजन करीब 150 ग्राम हो सकता है।