Redmi Note 15 SE 5G स्मार्टफोन की इंडिया लॉन्च डेट कंफर्म हो गई है। यह फोन Redmi Note 15 5G का ही स्पेशल एडिशन होने वाला है। फोन को डेडिकेटेड माइक्रोसाइट Flipkart पर लाइव हो गई है। इस साइट के जरिए फोन रेड कलर ऑप्शन देखने को मिला है। आपको बता दें, Redmi Note 15 5G स्मार्टफोन भारत में इस साल की शुरुआत में 6 जनवरी को लॉन्च हुआ था। फोन की शुरुआती कीमत 22,999 रुपये है। इस फोन में आपको 6.77 इंच का डिस्प्ले मिलता है। इसके अलावा, फोन Snapdragon 6 Gen 3 प्रोसेसर से लैस है। फोटोग्राफी के लिए फोन में 108MP का कैमरा मिलता है। और पढें: Redmi 15 5G को 580 रुपये में घर लाने का मौका, 7000mAh बैटरी फोन पर गजब EMI Offer

Redmi India ने अपने ऑफिशियल X हैंडल पर Redmi Note 15 SE 5G स्मार्टफोन की इंडिया लॉन्च डेट कंफर्म की है। यह फोन 2 अप्रैल को भारत में दस्तक देगा। इस फोन में मौजूद SE टैग (Special Edition) के लिए दिया गया है। जैसे कि हमने बताया पोस्टर के जरिए फोन का डिजाइन रिवील हुआ है। इस पोस्टर में फोन रेड व गोल्डन फ्रेम के साथ देखा जा सकता है। और पढें: Smartphones Launching This Week in India: Samsung Galaxy A57 5G से लेकर Redmi 15A 5G तक, इस हफ्ते भारत में लॉन्च होंगे ये फोन

This is #TheBolderNote. Introducing the all-new #REDMINote15SE, built to deliver a faster, bolder, and simply better experience across everything you do. Launching on 2nd April. Stay tuned. Get notified: https://t.co/EgWHEC0TWY#FasterBolderSimplyBetter pic.twitter.com/R5WJDRB96O — Redmi India (@RedmiIndia) March 24, 2026



जैसे कि हमने बताया फोन को डेडिकेटेड माइक्रोसाइट Flipkart पर लाइव हो गई है। फ्लिपकार्ट लिस्टिंग के जरिए फोन की उपलब्धता से जुड़ी जानकारी सामने आ गई है। हालांकि, फोन का फुल लुक सामने नहीं आया है। फोन के हाफ पार्ट पर लाल रंग का पर्दा डला है, जो कि 2 अप्रैल को ही उठेगा। फोन के बैक पर सर्कुलर कैमरा मॉड्यूल देखा जा सकता है, जिसमें ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलने की उम्मीद है।

Redmi Note 15 5G Price in India, Specs

Redmi Note 15 5G फोन की बात करें, तो यह फोन 6 जनवरी को भारत में लॉन्च किया गया था। इस फोन के 8GB RAM + 128G स्टोरेज वेरिएंट की 22,999 रुपये है। 256GB स्टोरेज की कीमत 24,999 रुपये है। इस फोन में Black, Glacier Blue और Mist Purple कलर ऑप्शन मिलते हैं।

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फीचर्स की बात करें, तो Redmi Note 15 5G में 6.77 इंच का AMOLED डिस्प्ले दिया जाने वाला है। इस डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 120Hz का है। साथ ही डिस्प्ले में 3200 Nits की ब्राइटनेस मिलती है। इसके अलावा, फोन Snapdragon 6 Gen 3 प्रोसेसर से लैस है। इसमें 8GB RAM व 256GB स्टोरेज मिलती है। फोटोग्राफी के लिए फोन में 108MP का प्राइमरी कैमरा मिलता है। इसके साथ 8MP का अल्ट्रा-वाइड सेंसर दिया गया है। फोन की बैटरी 5520mAh की है।