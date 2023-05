Realme Narzo N53 को टक्कर देगा Redmi A2, आज भारत में होगा लॉन्च

Redmi A2 Series आज भारत में लॉन्च होगी। रेडमी की यह सीरीज पिछले साल लॉन्च हुए Redmi A1 सीरीज का अपग्रेड मॉडल होगी। इस सीरीज को ई-कॉमर्स वेबसाइट Amazon पर पिछले दिनों लिस्ट किया गया है, जिसमें फोन की डिजाइन के साथ-साथ कुछ फीचर्स भी रिवील हुए हैं। रेडमी ए2 सीरीज का कैमरा डिजाइन भी पिछले साल आई सीरीज की तरह दिख रही है। रेडमी का यह फोन कल यानी 18 मई को भारत में लॉन्च हुए Realme Narzo N53 को टक्कर देगा। आइए, जानते हैं Realme A2 Series के बारे में…

रेडमी की इस सीरीज में दो स्मार्टफोन- Redmi A2 और Redmi A2+ लॉन्च होंगे। इस बजट स्मार्टफोन सीरीज का लॉन्च इवेंट रेडमी के ऑफिशियल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और Youtube पर लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। इस सीरीज को 19 मई को दिन के 11 बजे लॉन्च किया जाएगा। इसे ई-कॉमर्स वेबसाइट Amazon पर सेल के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।

Are you excited for #DeshKaSmartphone? ❤️#PankajTripathi sure is!

Witness the launch of #RedmiA2 Series tomorrow at 11AM.

Watch it here: https://t.co/GeYuwFJVj8 pic.twitter.com/tCC0k0IZI3

— Redmi India (@RedmiIndia) May 18, 2023