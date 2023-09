Realme Narzo 60X 5G की लॉन्च डेट आ गई है। रियलमी के इस स्मार्टफोन को हाल ही में ई-कॉमर्स वेबसाइट Amazon पर लिस्ट किया गया था। रियलमी इस स्मार्टफोन के साथ Realme Buds T300 को भी भारत में पेश करेगी। रियलमी इस सीरीज में Realme Narzo 60 Pro को भारत में पहले ही लॉन्च कर चुकी है। सामने आ रही रिपोर्ट के मुताबिक, रियलमी का यह फोन हाल हमें लॉन्च हुए Realme 11X 5G का रीब्रांडेड वर्जन होगा। आइए, जानते हैं रियलमी के अपकमिंग स्मार्टफोन के बारे में…

रियलमी के ये दोनों प्रोडक्ट्स 6 सितंबर यानी बुधवार को दिन के 12 बजे लॉन्च होंगे। Realme आज 4 सितंबर को अपना एक और बजट स्मार्टफोन Realme C51 भारत में लॉन्च करेगी। यह Realme C53 से कम कीमत में आ सकता है। फोन के कई फीचर्स पहले ही लीक हो चुके हैं। Realme Buds T300 में 30dB एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन फीचर मिलेगा। यह ईयरबड्स 12.4mm डायनैमिक ऑडियो ड्राइवर जैसे फीचर्स के साथ आएगा। कंपनी के इस ईयरबड्स् में स्लीक डिजाइन और जबरदस्त कनेक्टिविटी फीचर मिल सकता है।

