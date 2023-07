Realme C53 फोन 108MP कैमरा के साथ आने वाला सबसे सस्ता फोन है। कंपनी ने इसके साथ Realme Pad 2 को भी लॉन्च किया है। जानें कीमत, स्पेसिफिकेशन और उपलब्धता से जुड़ी सभी डिटेल्स।

Realme C53 स्मार्टफोन भारत में लॉन्च हो गया है। कंपनी ने इस फोन के साथ Realme Pad 2 को भी पेश किया है। फोन के स्पेसिफिकेशन की बात करें, तो कंपनी के इस बजट स्मार्टफोन में 108MP का प्राइमरी कैमरा दिया गया है। इसके अलावा, फोन में 5000mAh की दमदार बैटरी दी जाएगी, जिसके साथ 18W फास्ट चार्जिंग स्पीड मिलती है। बता दें, इस फोन की Early Bird Sale आज 19 जुलाई शाम 6 बजे से शुरू कर दी गई है, जो कि केवल 2 घंटे तक लाइव रहेगी। आइए जानते हैं फोन की कीमत, स्पेसिफिकेशन और उपलब्धता से जुड़ी सभी डिटेल्स।

कंपनी ने Realme C53 स्मार्टफोन की कीमत 10,999 रुपये सेट की है। यह दाम फोन के 6GB RAM और 64GB स्टोरेज वेरिएंट का है। इसका एक 4GB RAM और 128GB स्टोरेज वेरिएंट भी है, जिसकी कीमत सिर्फ 9,999 रुपये है।

Unleash the power of the 108MP Champion, behold the spectacular #realmeC53 now available from just Rs. 9,999/-

Capture stunning photos and let your imagination run wild with the #ChampionForEveryone

Don’t miss out, mark your calendars for the First sale on 26th July at 12:00 PM pic.twitter.com/I98cg5UnDQ

— realme (@realmeIndia) July 19, 2023