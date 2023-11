POCO C65 स्मार्टफोन की लॉन्च डेट और कीमत कंफर्म हो गई है। कंपनी ने लॉन्च से पहले इस स्मार्टफोन की कीमत रिवील कर दी है। लॉन्च डेट के साथ कंपनी ने फोन का एक पोस्टर रिलीज किया है। इस पोस्टर से फोन के कई स्पेसिफिकेशन की जानकारी सामने आ चुकी है। यह फोन MediaTek Helio G85 प्रोसेसर से लैस होगा, जिसके साथ 8GB तक RAM और 256GB तक स्टोरेज मिलेगी। फोटोग्राफी के लिए फोन में 50MP AI ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया जाएगा। आइए जानते हैं फोन से जुड़ी सभी डिटेल्स।

POCO Global ने अपने ऑफिशियल X (Twitter) हैंडल के जरिए फोन की लॉन्च डेट और कीमत कंफर्म कर दी है। यह फोन ग्लोबल मार्केट में 5 नंवबर 2023 को लॉन्च होगा। जैसे कि हमने बताया कंपनी ने लॉन्च से पहले फोन की कीमत भी रिवील कर दी गई है। कंपनी इस फोन को 2 वेरिएंट्स में पेश करेगी। फोन के 6GB RAM + 128GB स्टोरेज मॉडल डॉलर 109 (लगभग 9,075 रुपये) के साथ आएगा। इसका 8GB RAM + 256GB स्टोरेज मॉडल डॉलर 129 (लगभग 10,740 रुपये) है।

