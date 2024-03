Poco M6 5G स्मार्टफोन को Airtel Prepaid Bundle के साथ पेश किया गया है। इसी के साथ यह भारत का सबसे सस्ता 5G फोन बन गया है। इस फोन को कंपनी ने पिछले साल दिसंबर महीने में लॉन्च किया था। स्पेसिफिकेशन की बात करें, तो फोन में 6.74 इंच का डिस्प्ले पैनल दिया गया है। इसके अलावा फोन MediaTek Dimensity 6100+ प्रोसेसर से लैस है। फोटोग्राफी के लिए फोन में 50MP का प्राइमरी कैमरा दिया है। फोन की बैटरी 5000mAh की है, जिसके साथ 18W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दिया गया है। आइए जानते हैं फोन के नए मॉडल से जु़ड़ी सभी डिटेल्स।

Poco India ने अपने ऑफिशियल X (Twitter) हैंडल के जरिए जानकारी दी है कि पोको और Airtel पार्टनरशिप के साथ भारत का सबसे सस्ता 5G फोन पेश किया जा रहा है। यह फोन Poco M6 5G स्मार्टफोन है। इस फोन को कंपनी ने 8,799 रुपये में पेश किया है, जिसकी सेल 10 मार्च से Flipkart पर शुरू हो रही है। इस फोन को कंपनी ने सबसे सस्ता 5G फोन कहा है।

This one's for the record books!

Partnering with #Airtel, #POCO fans and anyone who wishes to own a #5G device in India can get the #POCOM65G at Rs 8,799 on #Flipkart from 10th March making it "The Most Affordable 5G Phone" you can get.

— POCO India (@IndiaPOCO) March 7, 2024