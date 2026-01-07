Oppo Reno 15 सीरीज की कीमतें हुई Leak, 8 जनवरी को लॉन्च होंगे फोन

Oppo Reno 15 सीरीज भारत में 8 जनवरी को लॉन्च होने वाली है। इस सीरीज के तहत कंपनी Oppo Reno 15, Reno 15 Pro और Reno 15 Pro Mini को पेश करने वाली है। लॉन्च से 1 दिन पहले तीनों ही स्मार्टफोन्स की कीमतें ऑनलाइन लीक हो चुकी है। इन स्मार्टफोन की सेल Flipkart व Amazon पर उपलब्ध होगी। दोनों ही ई-कॉमर्स साइट पर सीरीज को डेडिकेटेड माइक्रोसाइट लाइव हो चुकी है, जिसमें फोन की झलक व फीचर्स की जानकारी मिलती है। और पढें: 200MP कैमरा वाले Oppo Find X9 Pro पर 11000 रुपये का Discount, Amazon का धाकड़ Offer

Oppo Reno 15 Series Price in India, Specifications (Expected)

टिप्सटर Abhishek Yadav ने अपने X हैंडल के जरिए Oppo Reno 15 सीरीज की भारतीय कीमतें लीक की है। लीक के मुताबिक, OPPO Reno 15 के 8GB RAM + 256GB स्टोरेज वेरिएंट को कंपनी 45,999 रुपये में पेश कर सकती है। वहीं, फोन के 12GB RAM + 256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 48,999 रुपये होगी। इस फोन का टॉप मॉडल 12GB RAM + 512GB स्टोरेज वेरिएंट के साथ आने वाला है, जिसकी कीमत 53,999 रुपये होगी। और पढें: 7000mAh बैटरी, 80W फास्ट चार्जिंग और 50MP कैमरा वाले OPPO K13 5G को 657 रुपये देकर लाएं घर, Amazon की तोड़ू Deal

OPPO Reno 15 Series — India MRP 🇮🇳 Reno 15 — 💰 ₹45,999

Reno 15 Pro — 💰 ₹67,999

Reno 15 Pro Mini — 💰 ₹59,999 What are your thoughts on this pricing? pic.twitter.com/xBF2Ah4qfs — Abhishek Yadav (@yabhishekhd) January 7, 2026



Oppo Reno 15 Pro Mini फोन के 12GB RAM + 256GB स्टोरेज मॉडल की कीमत 59,999 रुपये होगी। वहीं, इसका 12GB RAM + 512GB स्टोरेज मॉडल 64,999 रुपये में दस्तक दे सकता है। वहीं, OPPO Reno 15 के इन दोनों ही मॉडल्स की कीमत 67,999 रुपये और 72,999 रुपये होगी।

जैसे कि हमने बताया Flipkart व Amazon पर Oppo Reno 15 सीरीज को डेडिकेटेड माइक्रोसाइट लाइव हो चुकी है। इस साइट के जरिए सीरीज के सभी फोन से जुड़ी जानकारी मिली है, जिसमें फोन का लुक व फीचर्स शामिल हैं। Oppo Reno 15 सीरीज के फोन MediaTek 8450 प्रोसेसर से लैस होने वाले हैं। साथ ही सीरीज के फोन में 6200mAh की जंबो बैटरी मिलेगी, जिसके साथ 80W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मौजूद होगा। कंपनी का दावा है कि ओप्पो रेनो 15 सीरीज के फोन सिंगल चार्ज पर 2.36 दिन की यूसेज प्रोवाइड करता है।

How to Watch OPPO Reno 15 Series Launch Event Online

OPPO Reno 15 सीरीज कल 8 जनवरी 2026 को लॉन्च होने वाली है। लॉन्च इवेंट दोपहर 12 बजे शुरू होगा। इस लॉन्च इवेंट को आप ऑनलाइन भी स्ट्रीम कर सकेंगे। कंपनी लॉन्च की लाइवस्ट्रीम अपने ऑफिशियल YouTube चैनल पर करेगी।