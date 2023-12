Oppo Reno 11 Series भारतीय बाजार में लॉन्चिंग के लिए तैयार है। इस सीरीज के तहत कंपनी दो स्मार्टफोन Oppo Reno 11 और Oppo Reno 11 Pro लॉन्च करेगी। इन दोनों स्मार्टफोन्स को भारत के साथ-साथ ग्लोबल मार्केट में भी पेश किया जाएगा। सीरीज चीन में पहले ही लॉन्च की जा चुकी है। इहब इसका भारत में बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। कंपनी ने अपनी मलेशिया की वेबसाइट पर फोन की लॉन्चिंग को टीज करना शुरू कर दिया है। वेबसाइट ने फोन का डिजाइन और सभी फीचर्स भी रिवील कर दिए हैं। इसके अलावा, लोकप्रिय टिप्स्टर ने सीरीज की भारतीय लॉन्च डेट टीज की है। आइये, डिटेल में जानते हैं।

Tipster Ishan Agarwal ने अपने ऑफिशियल एक्स (ट्विटर) अकाउंट से ट्वीट कर अपकमिंग ओप्पो रेना 11 सीरीज की लॉन्च डेट बताई है। ट्वीट के अनुसार, सीरीज को भारत और ग्लोबल मार्केट में एक ही दिन 11 जनवरी, 2024 को लॉन्च किया जा सकता है।

लॉन्च डेट के अलावा टिप्स्टर ने फोन्स के खास स्पेसिफिकेशन भी रिवील किए हैं। टिप्स्टर की मानें तो Oppo Reno 11 स्मार्टफोन में Mediatek Dimensity 1080 प्रोसेसर दिया जाएगा। इसके साथ ही फोन 67W SUPERVOOC चार्जिंग सपोर्ट के साथ आएगा।

ट्वीट में ऑफिशियल रेंडर्स भी दिए गए हैं। इसके मुताबिक, फोन में थोड़ा अलग कैमरा मॉड्यूल देखने को मिल रहा है। रेंडर्स से फोन के डिजाइन का खुलासा हो गया है। स्मार्टफोन कई कलर ऑप्शन में दिखाई दिए हैं।

प्रो मॉडल में Dimensity 8200 या Snapdragon 8+ Gen 1 प्रोसेसर मिलने की उम्मीद है। यह 80W SUPERVOOC चार्जिंग सपोर्ट के साथ आ सकता है। दोनों स्मार्टफोन में फोटोग्राफी के लिए 32MP का टेलीफोटो लेंस दिया जा सकता है। यह Android 14 पर बेस्ड ColorOS 14 पर रन करेगा।

Exclusive: OPPO Reno11 series could launch in 🇮🇳 India & global markets on January 11th!

Reno 11 expected to feature Mediatek Dimensity 1080, a slightly different camera bump + 67W SUPERVOOC. Official renders below.

Awaiting info on Reno11 Pro (either Dimensity 8200 or… pic.twitter.com/Ul0fpx6Cnp

— Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) December 29, 2023