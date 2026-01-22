80W फास्ट चार्जिंग और 200MP कैमरा के साथ जल्द लॉन्च होगा Oppo का ये फोन, लीक में हुआ खुलासा

Oppo का नया फ्लैगशिप फोल्डेबल स्मार्टफोन Find N6 जल्द ही चीन में लॉन्च होने वाला है। लॉन्च से पहले यह फोन चीन की सर्टिफिकेशन वेबसाइट 3C (China Compulsory Certification) पर लिस्ट हुआ है, जिससे इसके जल्द बाजार में आने की पुष्टि होती है। रिपोर्ट्स के अनुसार यह Oppo Find N5 का सक्सेसर होगा और यह कंपनी का पहला फोल्डेबल फोन होगा जिसमें Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट मिलेगा। 3C सर्टिफिकेशन लिस्टिंग में फोन के दो वेरिएंट PLP110 और PLP120 के नाम दिखाई दिए हैं, जो स्टैंडर्ड और सैटेलाइट कम्युनिकेशन एडिशन हो सकते हैं। और पढें: Honor Magic 8 Pro Air और Magic 8 RSR Porsche Design की बड़ी जानकारी आई सामने, मिलेंगे ये खास फीचर्स

फास्ट चार्जिंग कैसे मिलेगी

इस लिस्टिंग से फोन की 80W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट की भी जानकारी मिली है, जो Oppo Find N5 के जैसी है। हालांकि फोन की कीमत और लॉन्च डेट को लेकर कंपनी ने अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है लेकिन अनुमान है कि इसे Q1 2026, यानी जनवरी से मार्च के बीच लॉन्च किया जा सकता है। 3C सर्टिफिकेशन के जरिए यह साफ हो गया है कि Oppo Find N6 चीन में जल्द उपलब्ध होगा और इसकी सेफ्टी और क्वालिटी स्टैंडर्ड पूरे होंगे। और पढें: Samsung Galaxy S26 Ultra में आएगा AI-पावर्ड प्राइवेट डिस्प्ले फीचर, जानें ऐसा क्या खास है इसमें

डिस्प्ले और कैमरा

रिपोर्ट्स के अनुसार Oppo Find N6 में 8.12-inch का LTPO UTG इनर डिस्प्ले और 6.62-inch का कवर स्क्रीन दिया जा सकता है। फोन तीन कलर वेरिएंट्स में लॉन्च होने की संभावना है ओरिजिनल टाइटेनियम, डीप ब्लैक और गोल्डन ऑरेंज। इसका वजन लगभग 225 ग्राम बताया जा रहा है। कैमरा की बात करें तो यह ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप के साथ आएगा, जिसमें 50MP का प्राइमरी कैमरा, 50MP का सेकेंडरी सेंसर और 200MP का तीसरा कैमरा होगा। इसके अलावा 2MP का मल्टीस्पेक्ट्रल सेंसर भी होगा, जो तस्वीरों में कलर एक्यूरेसी और व्हाइट बैलेंस को बेहतर बनाएगा। और पढें: OnePlus 16: कैमरा को लेकर बड़ी लीक आई सामने, 200MP सेंसर के साथ मच सकता है तहलका

बैटरी और परफॉर्मेंस

पावर और परफॉर्मेंस की बात करें तो Oppo Find N6 में दो बैटरी सेल्स हो सकते हैं, 2700mAh और 3150mAh, जिनका कुल कैपेसिटी लगभग 5850mAh होगी, जिसे मार्केटिंग में 6000mAh के रूप में दिखाया जा सकता है। यह फोन 16GB तक रैम और 1TB तक स्टोरेज सपोर्ट के साथ आएगा। Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट के साथ यह फोल्डेबल फोन परफॉर्मेंस और गेमिंग के लिए हाई-एंड अनुभव देगा।